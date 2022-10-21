費城聯儲行長Harker預計，到年底利率可能被上調至「遠高於」4%的水平。聯儲局理事Cook稱，必須持續加息才能遏制通脹互換合約顯示，市場預計聯儲局政策利率在明年上半年將達到5%，美股再次下跌。道指連跌2日，累計跌190.21點，同時連續第3日陰燭。標指連跌2日，累計跌54.2點，連續第3日陰燭。納指連跌2日，累計跌157.56點，連續第3日陰燭。美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至37.335點，收報38.601基點。