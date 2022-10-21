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料加息至5% 美股連跌兩日 道指跌90點

費城聯儲行長Harker預計，到年底利率可能被上調至「遠高於」4%的水平。聯儲局理事Cook稱，必須持續加息才能遏制通脹互換合約顯示，市場預計聯儲局政策利率在明年上半年將達到5%，美股再次下跌。道指連跌2日，累計跌190.21點，同時連續第3日陰燭。標指連跌2日，累計跌54.2點，連續第3日陰燭。納指連跌2日，累計跌157.56點，連續第3日陰燭。美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至37.335點，收報38.601基點。

道瓊斯工業平均指數收跌90點，跌幅0.3%，報30333點。標普500指數收跌29點，跌幅0.8%，報3665點。納斯達克綜合指數收跌65點，或0.62%，報10614點。

家得寶跌2.19%，報269.46美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累39點，而IBM升4.73%，報128.3元，貢獻道指38點。

科技股方面，蘋果收市報143.39元，跌0.32%，谷歌母公司Alphabet收市報99.97元，升0.34%，亞馬遜收市報115.25元，升0.15%，Facebook收市報131.53元，跌1.27%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.27%，報398點。德國DAX指數收漲0.21%，報12767點；法國CAC 40指數漲0.77%，報6086點；英國富時100指數收漲0.28%，報6943點。

 