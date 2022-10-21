個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.41%，折合報233.36元；阿里巴巴（9988）升1.09%，折合報70.66元；美團（3690）升1.18%，折合報142.47元；匯控（0005）跌0.02%，折合報41.79元；建行（0939）跌0.26%，折合報4.46元。

道期現跌0.21%；標期現跌0.43%；納期現跌0.82%。日股現跌0.37%，韓股現跌0.31%，澳股現跌0.91%。

VIX指數隔晚跌2.53%或0.78點，報29.98點。美2年期10年期債息倒掛，現報37.947基點。

紐油現跌0.1%或0.09美元，報84.42美元；布油現跌0.15%或0.14美元，報92.24美元；金價現跌0.08%或1.33美元，報1626.69美元；LME 銅期貨隔晚升2.35%或174美元，報7560.5美元。美國10年期債息現跌0.25%或0.0106厘，報4.2177厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，灣區發展（0737）、潤泥（1313）、中國天化工（0362）、中國建築興業（0830）、長城汽車（2333）、麗展（0488）、麗新製衣（0191）、紫金礦業（2899）。

廣汽（2238）旗下廣汽埃安融資183億人幣，估值逾千億。

招金礦業 （1818） 首三季多賺6.6倍。

中電信（0728）第三季淨利潤按年增12%，首三季增5%。

中移動（0941）公首三季多賺近13%。

新世界（0017）及恒地（0012）等與潤地（1109）達成戰略合作，開發北部都會區。

兗煤澳大利亞（3668）：第三季平均煤炭價按年增約2倍。

聯通（0762）5G上客量累計達2億戶，上月淨增600萬戶。

富智康（2038）推遲分拆「BFIH」於印度上市。

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