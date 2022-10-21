恒指今早高開50點或0.32%，報16331點，大市成交金額21億元；國指今早高開23點或0.43%，報5535點。恒生科技指數開市報3149點，升0.91%。
友邦（1299）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、匯控（0005）、中移動（0941）拖累大市。
藍籌51隻升，14隻下跌，8隻無升跌。京東（9618）升3.46%，報167.6元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌2.93%，報41.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，2隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報167.6元，升3.46%；跌幅最大的是騰訊（0700）開市報232元，跌0.17%。
恒指續低於10天線(16637.69點)。科指續低於10天線(3231.42點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，灣區發展（0737）無成交，報1.62元。潤泥（1313）開市報3.62元，升2.55%。中國天化工（0362）平上市低位0.01元，開市報0.01元，無升跌。中國建築興業（0830）無成交，報1.72元。長汽（2333）開市報7.37元，升0.82%。麗展（0488）無成交，報3.6元。麗新製衣（0191）無成交，報3.95元。紫金礦業（2899）開市報7.74元，升0.91%。
廣汽（2238）旗下廣汽埃安融資183億人幣，估值逾千億。開市報5.54元，升2.03%。
招金礦業 （1818） 首三季多賺6.6倍。開市報5.96元，無升跌。
中電信（0728）第三季淨利潤按年增12%，首三季增5%。開市報2.86元，跌1.72%。
中移動（0941）公首三季多賺近13%。開市報49.25元，跌1.7%。
新世界（0017）及恒地（0012）等與潤地（1109）達成戰略合作，開發北部都會區。新世界開市報18.88元，升0.53%。恒地（0012）開市報21.7元，升0.23%。潤地（1109）開市報31.05元，升0.81%。
兗煤澳大利亞（3668）：第三季平均煤炭價按年增約2倍。開市報27.35元，升4.39%。
聯通（0762）5G上客量累計達2億戶，上月淨增600萬戶。開市報3.5元，無升跌。
富智康（2038）推遲分拆「BFIH」於印度上市。無成交，報0.76元。
破頂股包括，潤歌互動（2422）創上市新高，見2.07元，開市報2.07元，升4.55%。
1隻股份創上市新低，包括寶寶樹集團（1761）低見0.191元，開市報0.191元，跌9.05%。
8隻股份創52周低，包括山水水泥（0691）低見1.68元，開市報1.68元，跌1.18%；海螺（0914）低見23.9元，開市報23.9元，跌0.83%；鱷魚恤（0122）低見0.27元，開市報0.27元，跌8.47%；順興（1637）低見0.305元，開市報0.305元，跌4.69%；協鑫新能源（0451）低見0.029元，開市報0.029元，跌3.33%。
異動股
上升異動股，包括，玄武雲（2392）開市報5.9元，升11.74%；深藍科技（1950）開市報0.177元，升11.32%；裕承科金（0279）開市報0.136元，升10.57%；GBA集團（0261）開市報0.053元，升10.42%；再鼎醫藥（9688）開市報21.8元，升7.65%；安能物流（9956）開市報2.35元，升7.31%；三巽控股（6611）開市報0.325元，升6.56%；民生教育（1569）開市報0.52元，升6.12%；高偉電子（1415）開市報11.4元，升4.97%；潤歌互動（2422）創上市新高，見2.07元，開市報2.07元，升4.55%；兗煤澳洲（3668）開市報27.35元，升4.39%。
下跌異動股，包括，寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.191元，開市報0.191元，跌9.05%；鱷魚恤（0122）見52周低0.27元，開市報0.27元，跌8.47%；時代天使（6699）開市報76.75元，跌5.25%；順興（1637）見52周低0.305元，開市報0.305元，跌4.69%；固生堂（2273）開市報29.5元，跌4.38%；協鑫新能源（0451）見52周低0.029元，開市報0.029元，跌3.33%；藥明生物（2269）開市報41.45元，跌2.93%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報4.948元，跌2.21%；周黑鴨（1458）開市報3.76元，跌2.08%。
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