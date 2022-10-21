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1個月HIBOR升至2.97% 創近3年高 連升8日 港元拆息全線向上

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升8日，升10.85點子至2.95643%，是2019年7月5日後最高，當日報2.97964%。對上一次連升8日是9月20日，當日拆息報2.54685%。

港元現報7.8495元貶值3點子，曾貶值最多6點子，報7.8498元，亦曾升值最多6點子，報7.8486元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.39點子至1.93869%；1星期HIBOR升2.74點子至2.21042%；2星期HIBOR升11.43點子至2.47548%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升9.14點子至4.24214%；6個月期HIBOR升4.58點子至4.63726%；12個月期HIBOR升9.09點子至5.06369%。

美元指數現報112.934升值0.053點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報3.50071%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5443%，連續6日收窄，利差是2022年9月30日後最高，當日差距為-0.5266%

對上一次連續6日收窄，是2022年8月11日，當日利差報-0.7534%。

 

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