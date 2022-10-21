聲明指，公司發現個別媒體通過多種渠道刊登、散佈「工信部與國內主要半導體企業過去一周召開了一系列緊急會議，尋求評估拜登政府針對芯片祭出的限制措施所造成的損害，並承諾對這個半導體行業的支持」的訊息，並散佈關於公司參與閉門會議的不實言論。

面對謠言，長江存儲指出，公司一貫堅持清者自清。但在目前市場環境和產業環境正在發生重大變化的局勢下，上述用心險惡的不實言論不止傷害了長江存儲的企業形象，還將對國內外半導體產業環境造成嚴重不良影響。

長江存儲嚴正要求相關媒體、平台或個人即刻停止一切居心叵測的捏造和以訛傳訛的行為，刪除並不再轉載或散佈與事實不符的虛假言論與不實報道。

長江存儲又表示，已對上述不實報導採取了證據保全措施，並將始終保留隨時對發布不實報導與言論的媒體、記者以及轉發或協助散播不實報道的組織或個人依法追究法律責任的權利。

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