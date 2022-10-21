美國10年期債息高見4.2663厘，是2008年6月17日4.2666厘後最高。美期向下，亞股個別發展，恒指半日亦表現牛皮，今早高開50點後，曾升78點，低位跌103點，半日高低波幅183點。
恒指半日跌28點或0.17%，報16252點，大市成交金額500億元；國指升12點或0.23%，報5524點。恒生科技指數收報3129點，升0.27%。
藍籌股成交金額187.58億元，佔大市成交37.51%；科指成份股成交金額110.83億元，佔大市成交22.16%；國指成份股成交金額160.49億元，佔大市成交32.09%。
友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌31隻升，41隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升6.72%，收報1.43元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌6.08%，收報58.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報31.85元，升4.77%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見41.1元，收報41.55元，跌4.59%。
恒指續低於10天線(16629.8點)。科指續低於10天線(3229.41點)。
北水南下合計淨流入11.79億元，較上日減少83.33%，連續第12日流入，累計流入448.94億元，對上一次連續12日淨流入是6月24日。南水北上合計淨流出25.03億元人民幣，較上日減少59.77%，連續第5日流出，累計流出229.1億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，灣區發展（0737）收報1.64元，升1.23%。潤泥（1313）收報3.54元，升0.28%。中國天化工（0362）平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。中國建築興業（0830）收報1.65元，跌4.07%。長汽（2333）收報7.52元，升2.87%。麗展（0488）收報3.42元，跌5%。麗新製衣（0191）收報3.95元，無升跌。紫金礦業（2899）收報7.81元，升1.83%。
廣汽（2238）旗下廣汽埃安融資183億人幣，估值逾千億。收報5.73元，升5.52%。
招金礦業 （1818） 首三季多賺6.6倍。收報6.08元，升2.01%。
中電信（0728）第三季淨利潤按年增12%，首三季增5%。收報2.88元，跌1.03%。
中移動（0941）公首三季多賺近13%。收報49.65元，跌0.9%。
新世界（0017）及恒地（0012）等與潤地（1109）達成戰略合作，開發北部都會區。新世界收報18.44元，跌1.81%。恒地（0012）收報21.4元，跌1.15%。潤地（1109）收報31.3元，升1.62%。
兗煤澳大利亞（3668）：第三季平均煤炭價按年增約2倍。收報28.85元，升10.11%。
聯通（0762）5G上客量累計達2億戶，上月淨增600萬戶。收報3.48元，跌0.57%。
富智康（2038）推遲分拆「BFIH」於印度上市。收報0.74元，跌2.63%。
破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.94元，收報1.94元，升11.49%；健世科技（9877）創上市新高，見31.2元，收報30.6元，升4.26%；潤歌互動（2422）創上市新高，見2.19元，收報1.94元，跌2.02%；飛天雲動（6610）創上市新高，見2.52元，收報2.44元，升6.09%。
20隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見2.21元，收報2.22元，跌4.31%；世茂服務（0873）低見1.56元，收報1.59元，升1.27%；中國新華教育（2779）低見0.82元，收報0.84元，無升跌；IGG（0799）低見2.3元，收報2.37元，跌0.42%；指尖悅動（6860）低見0.079元，收報0.08元，無升跌；和鉑醫藥（2142）低見1.17元，收報1.2元，跌3.23%；赤子城科技（9911）低見1.26元，收報1.29元，無升跌；網易（9999）低見96.05元，收報97.2元，跌2.8%；寶尊電商（9991）低見12.46元，收報12.62元，跌1.71%；太興（6811）低見0.83元，收報0.87元，無升跌。
47隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見6.15元，收報6.2元，升0.32%；通達（0698）低見0.073元，收報0.078元，升5.41%；騰訊（0700）低見230.2元，收報235.2元，升1.2%；廸生創建（0113）低見3.45元，收報3.45元，跌1.43%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.94元，收報0.96元，跌1.03%；五菱（0305）低見0.69元，收報0.7元，無升跌；莎莎國際（0178）低見1元，收報1.03元，跌2.83%；中華煤氣（0003）低見6.21元，收報6.23元，跌3.41%；星島（1105）低見0.33元，收報0.345元，跌9.21%；華置（0127）低見1.65元，收報1.66元，跌0.6%。
異動股
上升異動股，包括，協鑫新能源（0451）見52周低0.029元，收報0.038元，升26.67%；GBA集團（0261）收報0.059元，升22.92%；潤邁德醫療（2297）收報2.85元，升19.25%；康橋悅（2205）收報1.28元，升18.52%；迪臣發展（0262）收報0.059元，升18%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.022元，升15.79%；中國環保科技（0646）收報0.87元，升12.99%；微創醫療機器人（2252）收報31.6元，升12.06%；雙財莊（2321）創上市新高，見1.94元，收報1.94元，升11.49%；復銳醫療（1696）收報6.56元，升11.19%。
下跌異動股，包括，鱷魚恤（0122）見52周低0.21元，收報0.229元，跌22.37%；佳民（8519）創上市新低，見0.015元，收報0.017元，跌19.05%；華科資本（1140）收報0.425元，跌9.57%；睿見教育（6068）收報0.104元，跌9.57%；星島（1105）見52周低0.33元，收報0.345元，跌9.21%；銀城國際（1902）收報1.59元，跌9.14%；佳兆業健康（0876）收報0.09元，跌9.09%；瑞風新能源（0527）收報0.126元，跌8.7%；銀建國際（0171）收報0.385元，跌8.33%。
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