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富途慶十周年 推「開啟元宇宙遊戲」兼快閃開戶優惠

富途本月底迎來於香港成立十周年。富途於其應用程式內推出「開啟元宇宙遊戲」，用戶可創造個人化專屬牛牛形象，成為牛牛元宇宙公民，並通過答題、完成指定任務等方式獲得專屬公民勳章，豐富用家的牛牛收藏及其裝備點數。

同時，由即日起直至10月29日前，按照裝備收藏點數，用戶可以爭取排名，全球排名前5,000名用戶可獲得瓜分200,000美元股票現金券。此外，若用家成功獲10位好友點讚，即可獲取瓜分500萬積分資格。 全球被點讚數在排名前1,000名的用戶可額外獲得瓜分500萬積分的資格 。

另外，適逢成立十周年，富途提供快閃開戶優惠。投資者於指定期間開戶並存入港幣1萬並留存60日或以上，即可獲以下「六選一」獎勵，包括 AAPL股票﹙1股﹚、 Klook 1100元禮品卡、超市禮券、蘋果禮品卡或基金現金券，以及免費體驗三個月富途平台上的港股串流報價。

 

 

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