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WSJ：儲局下月加0.75厘後 討論放慢加息

《華爾街日報》暗示，聯儲局可能會在12月縮小加息幅度，但在11月2日的政策會議仍將再次加息0.75厘。該報指出，聯儲局可能於11月的會議，商討應否在12月收窄加息幅度，以及如何向市場傳導可能放慢加息步伐的計劃。

該報指出，聯儲局決策者將面臨一系列的抉擇，首先他們要考慮12月是否將加息幅度縮小至半厘。要是這樣，他們應如何向公眾解釋，聯儲局並未在遏抑通脹的鬥爭中退縮。大市在7至8月反彈，是由於市場預期聯儲局可能會放慢加息步伐。但這與聯儲局的目標相抵觸，因為較寬鬆的金融環境刺激了支出和經濟增長，促使聯儲局主席鮑威爾在8月底再次釋出鷹派信號，以消除投資者對遏抑通脹承諾的誤解。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）本月早前表示，將在11月會議就緊縮步伐進行非常深思熟慮的討論。《華爾街日報》指出，部分聯儲局官員已開始表示，希望盡快放慢加息步伐，並在明年初停止加息，以評估今年以來的加息舉措對經濟的影響，希望降低令經濟不必要急劇放緩的風險。其他官員則認為，現階段討論這些議題為時過早，因為事實證明高通脹更持久和廣泛。

聯儲局在過去3次會議，都將基準利率上調0.75厘，使利率提升至介乎3厘至3.25%厘。