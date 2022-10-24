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港股ADR升224點 夜期高水165點 美期亞股升 中海外業績

美股向上，港股ADR升224點或1.37%，報16436點，即月恒指夜期升191點，報16376點，夜期高水165點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.89%，折合報234.86元；阿里巴巴（9988）升1.76%，折合報70.82元；美團（3690）升2.56%，折合報145.22元；匯控（0005）升2.85%，折合報42.73元；建行（0939）升0.46%，折合報4.54元。

道期現升0.514%；標期現升0.61%；納期現升0.84%。日股現升1.29%，韓股現升1.53%，澳股現升1.86%。

VIX指數隔晚跌0.96%或0.29點，報29.69點。美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至26.401基點，是10月21日25.12基點後最窄，現報27.24基點。

紐油現升0.51%或0.43美元，報85.49美元；布油現升0.43%或0.4美元，報93.91美元；金價現升0.09%或1.6美元，報1659.29美元；LME 銅期貨隔晚升0.83%或63.5美元，報7624美元。美國10年期債息現跌0.35%或0.0148厘，報4.2019厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，奧威控股（1370）、中海外（0688）、萊爾斯丹（0738）、新特能源（1799）

紫金礦業（2899）59億人幣收購安徽金消鉬業84%股權。

澳優（1717）斥1.4億元購荷蘭奶企50%，進軍羊奶市場。

平安好醫生（1833）收購母公司關連企業。

洛鉬（3993）第三季賺11.58億元人幣按年持平。

補習股金匯教育（8160）折讓17%配股籌450萬元。

贛鋒鋰業（1772）正副董事長擬斥3500萬元增持公司股份。

禮建德（8455）斥近750萬為控股股東投保。

國美（0493）發盈警料前三季收入最多跌六成，手持中關村科技股份被凍結。

華潤水泥（1313）第三季少賺98%。

大唐發電（0991）首三季上網電量按年跌4.8%。

長汽（2333）第三季淨利潤按年增80.7%。

奈雪的茶（2150）：8、9月同店銷售額恢復到近2021年同期水平。

譚仔國際（2217）發盈警，料半年少賺最多45%。

中石化油服（1033）首三季新簽合同升11.8%。

 

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