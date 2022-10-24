恒指今早低開316點或1.96%，報15894點，是2009年5月4日15855.24點後最低。大市成交金額28億元；國指今早低開130點或2.37%，報5387點，是2008年10月28日4985.6點後最低。恒生科技指數開市報3001點，跌3.21%，創紀錄新低。