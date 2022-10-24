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恒指低開316點 穿萬六點見逾13年低 科指創紀錄新低 國指近14年低

恒指今早低開316點或1.96%，報15894點，是2009年5月4日15855.24點後最低。大市成交金額28億元；國指今早低開130點或2.37%，報5387點，是2008年10月28日4985.6點後最低。恒生科技指數開市報3001點，跌3.21%，創紀錄新低。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。中信（0267）、恒安（1044）、電能實業（0006）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，52隻下跌，16隻無升跌。恒安（1044）升1.67%，報33.4元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌7.64%，報17.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，23隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報21.8元，升1.63%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見12.82元，開市報12.82元，跌11.46%。

恒指續低於10天線(16493.5點)。科指續低於10天線(3186.9點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，奧威控股（1370）停牌。中海外（0688）開市報20.25元，跌0.98%。萊爾斯丹（0738）無成交，報0.4元。新特能源（1799）開市報17.86元，升0.68%。

紫金礦業（2899）59億人幣收購安徽金消鉬業84%股權。開市報7.98元，升3.23%。

澳優（1717）斥1.4億元購荷蘭奶企50%，進軍羊奶市場。開市報4.01元，升1.26%。

平安好醫生（1833）收購母公司關連企業。開市報14.66元，跌2.79%。

洛鉬（3993）第三季賺11.58億元人幣按年持平。開市報2.69元，無升跌。

補習股金匯教育（8160）折讓17%配股籌450萬元。無成交，報0.053元。

贛鋒鋰業（1772）正副董事長擬斥3500萬元增持公司股份。開市報54元，升1.03%。

禮建德（8455）斥近750萬為控股股東投保。無成交，報0.031元。

國美（0493）發盈警料前三季收入最多跌六成，手持中關村科技股份被凍結。平上市低位0.126元，開市報0.126元，跌0.79%。

華潤水泥（1313）第三季少賺98%。無成交，報3.49元。

大唐發電（0991）首三季上網電量按年跌4.8%。開市報1.72元，無升跌。

長汽（2333）第三季淨利潤按年增80.7%。開市報7.81元，升3.31%。

奈雪的茶（2150）：8、9月同店銷售額恢復到近2021年同期水平。無成交，報4.6元。

譚仔國際（2217）發盈警，料半年少賺最多45%。創上市新低，見1.84元，開市報1.84元，跌0.54%。

中石化油服（1033）首三季新簽合同升11.8%。無成交，報0.49元。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括阿里巴巴（9988）低見66元，開市報66元，跌5.17%；京東（9618）低見156元，開市報156元，跌4.47%；嗶哩嗶哩（9626）低見83.9元，開市報83.9元，跌1%；譚仔國際（2217）低見1.84元，開市報1.84元，跌0.54%；萬國數據（9698）低見12.82元，開市報12.82元，跌11.46%；海爾智家（6690）低見21.4元，開市報21.4元，跌3.39%；百度（9888）低見85.75元，開市報85.75元，跌4.46%；快手（1024）低見38元，開市報38元，跌5%；百度 （9888）低見85.75元，開市報85.75元，跌4.46%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，騰訊（0700）低見224元，開市報224元，跌3.78%；五菱（0305）低見0.68元，開市報0.68元，無升跌；嘉華國際（0173）低見2.31元，開市報2.31元，跌1.28%；領展（0823）低見48元，開市報48元，跌1.23%；冠君（2778）低見2.59元，開市報2.59元，跌0.38%；泓富（0808）低見1.75元，開市報1.75元，跌0.57%；陽光房地產基金（0435）低見2.8元，開市報2.8元，無升跌；中國平安（2318）低見36元，開市報36元，跌2.17%；恒隆地產（0101）低見12.1元，開市報12.1元，跌1.63%；平保（2318）低見36元，開市報36元，跌2.17%。

異動股

上升異動股，包括，龍皇（8493）開市報0.1元，升21.95%；安能物流（9956）開市報2.4元，升10.09%；PLATT NERA（1949）開市報0.242元，升10%；民生教育（1569）開市報0.53元，升7.07%；堃博醫療（2216）開市報1.64元，升5.13%；聯康生物（0690）開市報0.084元，升5%；五礦資源（1208）開市報1.72元，升3.61%；君實生物（1877）開市報26.1元，升3.57%；長城汽車（2333）開市報7.81元，升3.31%；紫金礦業（2899）開市報7.98元，升3.23%；福耀玻璃（3606）開市報31.75元，升3.08%。

下跌異動股，包括，萬國數據（9698）創上市新低，見12.82元，開市報12.82元，跌11.46%；龍湖（0960）見52周低17.64元，開市報17.64元，跌7.64%；貝殼（2423）開市報28元，跌6.35%；眾安在綫（6060）開市報17.1元，跌5.73%；阿里巴巴（9988）創上市新低，見66元，開市報66元，跌5.17%。

 

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