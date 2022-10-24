初步核算，首三季國內生產總值870269億元，按不變價格計算，按年增長3.0%，比上半年加快0.5個百分點。分產業看，第一產業增加值54779億元，按年增長4.2%；第二產業增加值350189億元，增長3.9%；第三產業增加值465300億元，增長2.3%。分季度看，一季度國內生產總值按年增長4.8%，第二季增長0.4%，第三季增長3.9%。從按季看，第三季國內生產總值增長3.9%。

首三季，全國規模以上工業增加值按年增長3.9%，比上半年加快0.5個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值按年增長3.6%；股份制企業增長4.9%，外商及港澳台商投資企業下降0.1%；私營企業增長3.4%。分產品看，新能源汽車、太陽能電池產量按年分別增長112.5%、33.7%。第三季，規模以上工業增加值按年增長4.8%，比第二季加快4.1個百分點。

首三季，服務業增加值按年增長2.3%，比上半年加快0.5個百分點。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業增加值分別增長8.8%、5.5%。第三季，服務業增加值按年增長3.2%，第二季為下降0.4%。

首三季，社會消費品零售總額320305億元，按年增長0.7%，上半年為按年下降0.7%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額277753億元，按年增長0.7%；鄉村消費品零售額42552億元，增長0.9%。按消費類型分，商品零售289055億元，按年增長1.3%；餐飲收入31249億元，下降4.6%。第三季，社會消費品零售總額按年增長3.5%，第二季為下降4.6%。其中，9月份社會消費品零售總額按年增長2.5%，按季增長0.43%。

首三季，全國固定資產投資（不含農戶）421412億元，按年增長5.9%。分領域看，基礎設施投資按年增長8.6%，製造業投資增長10.1%，房地產開發投資下降8.0%。第三季，固定資產投資按年增長5.7%，比第二季加快1.5個百分點；9月份固定資產投資按季增長0.53%。

全國商品房銷售面積101422萬平方米，按年下降22.2%；商品房銷售額99380億元，下降26.3%。

首三季，全國居民消費價格（CPI）按年上漲2.0%，漲幅比上半年擴大0.3個百分點。首三季，全國工業生產者出廠價格按年上漲5.9%，漲幅比上半年收窄1.8個百分點。

首三季，全國城鎮調查失業率平均為5.6%，其中第三季平均為5.4%，比第二季下降0.4個百分點。 9月份，全國城鎮調查失業率為5.5%，比上月上升0.2個百分點。

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