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畢馬威﹕逾九成家族辦公室及高淨值人士對虛擬資產投資感興趣

畢馬威中國及 Aspen Digital 發布最新數字資產研究報告，調查顯示，92%的受訪者對虛擬資產投資感興趣，其中58%的家族辦公室及高凈值人士已作出相關投資，34%正計劃進行相關投資。報告又指，家族辦公室和高淨值人士對虛擬資產興趣增加，主要基於其巨大的升值潛力。雖然近期市場波動或會降低投資者對虛擬資產的期望。目前虛擬資產投資以加密貨幣為主，所有投資虛擬資產的受訪者均持有比特幣，87%的受訪者持有以太幣。

報告指出，目前60%的受訪家族辦公室和高淨值人士的投資組合中，只有不足5%屬於虛擬資產，而 54%受訪者表示有意配置5%至30%於這項資產類別上。Aspen Digital首席執行官何洋認為，雖然目前未見出現主要的資金流向，但家族辦公室和投資者已將小部分財富投放至數字資產方面。何洋又認為，隨著監管清晰化保障投資者，加幣交易離我們現實生活不遠，例如私人銀行亦將開放該類資產的交易。談及加密貨幣價格波動，何洋表示，現正市況處於不確定時期，不同市場及投資者較採取放售手段。

報告續指，由於虛擬資產相當新穎，家族辦公室和高淨值人士對投資於該資產類別仍有保留，尤其是在監管和估值方面。有約半數受訪者表示在對虛擬資產進行估值時遇到困難，各司法管轄區對虛擬資產的監管方法各異，投資者期望一個容許虛擬資產交易的明確監管制度。馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝認為，有力的監管能進一步保障投資者，有利推進行業健康發展，當局機構及業界可進一步討論，給出明確框架，以鼓勵投資者積極參與市場。

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