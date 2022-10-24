報告指出，目前60%的受訪家族辦公室和高淨值人士的投資組合中，只有不足5%屬於虛擬資產，而 54%受訪者表示有意配置5%至30%於這項資產類別上。Aspen Digital首席執行官何洋認為，雖然目前未見出現主要的資金流向，但家族辦公室和投資者已將小部分財富投放至數字資產方面。何洋又認為，隨著監管清晰化保障投資者，加幣交易離我們現實生活不遠，例如私人銀行亦將開放該類資產的交易。談及加密貨幣價格波動，何洋表示，現正市況處於不確定時期，不同市場及投資者較採取放售手段。

報告續指，由於虛擬資產相當新穎，家族辦公室和高淨值人士對投資於該資產類別仍有保留，尤其是在監管和估值方面。有約半數受訪者表示在對虛擬資產進行估值時遇到困難，各司法管轄區對虛擬資產的監管方法各異，投資者期望一個容許虛擬資產交易的明確監管制度。馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝認為，有力的監管能進一步保障投資者，有利推進行業健康發展，當局機構及業界可進一步討論，給出明確框架，以鼓勵投資者積極參與市場。

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