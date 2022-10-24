星展香港與GS1 HK於2022年6月成功推出由替代數據驅動的創新供貨後貿易融資數碼方案。此項創新服務不單彈性大，而且效率高，讓GS1 HK電子商貿平台「通商易」（ezTRADE）上的中小企用戶得以運用自身貿易數據，直接以電子方式達成融資。

借助「商業數據通」的優勢，星展將進一步提升近日推出的貿易融資方案，並加速推行星展在本港的科技生態業務策略。

星展銀行（香港）有限公司董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，「此項最新的貿易融資方案升級展現了星展對香港發展金融科技生態所作出的堅定承諾。星展作為中小企業銀行服務的領導者，我們很榮幸能夠成為金管局『商業數據通』平台的一份子。自今年與GS1 HK共同推出創新貿易融資數碼方案以來，我們成功讓中小企以升級和簡便的程序取得營運資金。星展香港很高興能成為首批使用『商業數據通』的機構，並期待通過研究更多使用平台的案例，尋找更多新途徑以便利中小企獲取資金」。

香港貨品編碼協會總裁林潔貽表示，「GS1 HK與星展銀行在數碼貿易融資的合作，已經為許多中小企帶來更簡便和數碼化的貿易融資服務。作為『商業數據通』的首批參與機構，本會不但透過服務商界多年的企業電子商貿平台「通商易」提供可靠的數碼貿易數據，亦支援星展銀行建立應用界面與『商業數據通』對接，助其提供更優越融資方案。我期待『商業數據通』能發揮更多替代數據的潛力，讓中小企獲得更佳的金融服務，構建香港的貿易融資生態系統」。

星展銀行（香港）有限公司企業及機構銀行執行董事陳蓮花說，「星展香港的貿易融資數碼方案為GS1 HK『通商易』平台上的中小企重新編寫其貿易融資旅程。我們與GS1 HK攜手帶來『一鍵式』電子交易體驗，為中小企申請營運資金的過程中大量節省人力物力。另外，在推動香港金融科技生態發展上，星展銀行積極擔當主動的角色，促使其蓬勃發展。我們期望藉著『商業數據通』的推出，為客戶帶來全新的升級體驗，並為整個中小企社群增設更多服務，以推動其業務增長」。

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