道瓊斯工業平均指數收漲417點，升幅1.35%，報31499點。標普500指數收漲44點，升幅1.19%，報3797點。納斯達克綜合指數收漲92點，或0.86%，報10952點。

Amgen升3.72%，報261.32美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻61點，而NIKE跌0.55%，報88.01元，拖低道指3點。

道指曾升最多1.68%，是10月21日後最大升幅，隔晚高見31603.63點，是9月13日32006.5點後最高。收市報31499.62點，是9月12日後收市新高，當日報32381.34點。連升2日，累計升1166.03點，對上一次連升2日是10月18日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月4日。

標指曾升最多1.55%，是10月21日後最大升幅，隔晚高見3810.74點，是9月21日3907.07點後最高。收市報3797.34點，是9月20日後收市新高，當日報3855.93點。連升2日，累計升131.56點，對上一次連升2日是10月18日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月4日。

納指曾升最多1.14%，是10月21日後最大升幅，隔晚高見10983.52點，是10月6日11230.44點後最高。收市報10952.61點，是10月6日後收市新高，當日報11073.31點。連升2日，累計升337.77點，對上一次連升2日是10月18日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月4日。

科技股方面，蘋果收市報149.45元，升1.48%，谷歌母公司Alphabet收市報102.52元，升1.37%，亞馬遜收市報119.82元，升0.41%，Facebook收市報129.72元，跌0.22%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.41%，報401點。德國DAX指數收漲1.58%，報12931點；法國CAC 40指數漲1.6%，報6131點；英國富時100指數收漲0.64%，報7013點。