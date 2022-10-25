個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.24%，折合報201.59元；阿里巴巴（9988）升0.51%，折合報61.97元；美團（3690）升0.3%，折合報120.97元；匯控（0005）升0.46%，折合報42.3元；建行（0939）跌1.48%，折合報4.34元。

道期現升0.095%；標期現升0.12%；納期現升0.12%。日股現升0.43%，韓股現跌0.02%，澳股現升0.42%。

VIX指數隔晚升0.53%或0.16點，報29.85點。美2年期10年期債息續倒掛，現報28.32基點。

紐油現升0.42%或0.35美元，報84.94美元；布油現升0.35%或0.33美元，報93.59美元；金價現升0.22%或3.66美元，報1653.44美元；LME 銅期貨隔晚跌0.89%或68美元，報7556美元。美國10年期債息現跌0.74%或0.0317厘，報4.2107厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括白雲山（0874）、精英匯（1775）、中鋁（2600）、中國建築（3311）、中集車輛（1839）、匯控（0005）、華能國電（0902）、滔搏（6110）、萬洲（0288）等。

金利豐（1031）大股東提每股0.3元私有化，涉值逾10億不再提價。

華南城（1668）為保財務資源應付運作，再延派前年末期息。

餐飲股1957&Co.（8495）盈警，料首三季淨虧損100至300萬。

太古地產（1972）伙中免（1880）組合營，13億人幣投三亞地皮建零售地標。

中交建（1800）第三季新簽合同額跌28%至2302億元人幣。

中集安瑞科（3899）首三季收入升逾一成至142億元人幣。

北京京客隆（0814）發盈警，首9個月虧損擴大約14倍。

寶光實業（0084）發盈警，售物業助轉賺，撇除則虧損收窄。

新華人壽（1336）發盈警，首三季少賺60%。

百勝中國（9987）今起轉為雙重上市，CEO：即入港股通感驚喜。

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