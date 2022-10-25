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恒指高開61點 科指升1.18% 農夫山泉升6.2% 金利豐升42%

恒指今早高開61點或0.41%，報15242點，大市成交金額23億元；國指今早高開35點或0.71%，報5150點。恒生科技指數開市報2835點，升1.18%。

匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、中移動（0941）、平保（2318）拖累大市。

藍籌48隻升，15隻下跌，10隻無升跌。農夫山泉（9633）升6.27%，報41.5元，是升幅最大的藍籌，中芯（0981）跌2.34%，報15.04元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，7隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報46.35元，升14.87%；跌幅最大的是理想（2015）創上市新低，見58.25元，開市報58.25元，跌6.73%。

恒指續低於10天線(16263.07點)。科指續低於10天線(3122.62點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，白雲山（0874）無成交，報17.82元。精英匯（1775）無成交，報0.44元。中鋁（2600）開市報2.52元，無升跌。中國建築（3311）開市報7.9元，跌0.25%。中集車輛（1839）無成交，報4.75元。匯控（0005）開市報42.45元，升0.83%。華能國電（0902）開市報3.6元，跌0.83%。滔搏（6110）開市報4.95元，升8.08%。萬洲（0288）開市報4.58元，升2.69%。

金利豐（1031）大股東提每股0.3元私有化，涉值逾10億不再提價。開市報0.29元，升42.86%。

華南城（1668）為保財務資源應付運作，再延派前年末期息。無成交，報0.425元。

餐飲股1957&Co.（8495）盈警，料首三季淨虧損100至300萬。無成交，報0.255元。

太古地產（1972）伙中免（1880）組合營，13億人幣投三亞地皮建零售地標。太古地產無成交，報173.5元。中免（1880）無成交，報173.5元。

中交建（1800）第三季新簽合同額跌28%至2302億元人幣。開市報3.17元，無升跌。

中集安瑞科（3899）首三季收入升逾一成至142億元人幣。無成交，報7.67元。

北京京客隆（0814）發盈警，首9個月虧損擴大約14倍。無成交，報0.62元。

寶光實業（0084）發盈警，售物業助轉賺，撇除則虧損收窄。無成交，報0.048元。

新華人壽（1336）發盈警，首三季少賺60%。創上市新低，見13.12元，開市報13.12元，跌3.1%。

百勝中國（9987）今起轉為雙重上市，CEO：即入港股通感驚喜。開市報306.6元，跌4.6%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括萬科（2202）低見12.08元，開市報12.08元，跌0.17%；理想汽車（2015）低見58.25元，開市報58.25元，跌6.73%；新華保險（1336）低見13.12元，開市報13.12元，跌3.1%；中通快遞（2057）低見135元，開市報135元，跌12.56%；理想（2015）低見58.25元，開市報58.25元，跌6.73%；思摩爾（6969）低見7.43元，開市報7.43元，跌1.46%；寶寶樹集團（1761）低見0.18元，開市報0.18元，跌9.09%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，通達（0698）低見0.071元，開市報0.071元，跌1.39%；騰訊（0700）低見202元，開市報202元，跌2.04%；吉利（0175）低見8.68元，開市報8.68元，跌1.03%；中國燃氣（0384）低見8元，開市報8元，跌0.87%；嘉華國際（0173）低見2.24元，開市報2.24元，無升跌；中國通信服務（0552）低見2.27元，開市報2.27元，無升跌；中國人壽（2628）低見8.91元，開市報8.91元，跌0.22%；中國平安（2318）低見32.3元，開市報32.3元，跌1.37%；平保（2318）低見32.3元，開市報32.3元，跌1.37%；中人壽（2628）低見8.91元，開市報8.91元，跌0.22%。

異動股

上升異動股，包括，金利豐（1031）開市報0.29元，升42.86%；京東健康（6618）開市報46.35元，升14.87%；弘陽地產（1996）開市報0.55元，升14.58%；大唐集團（2117）開市報1.48元，升13.85%；雲遊控股（0484）開市報0.75元，升11.94%；恒盛地產（0845）開市報0.123元，升8.85%；冠軍科技集團（0092）開市報0.093元，升8.14%；京東物流（2618）開市報12.56元，升8.09%；滔搏（6110）開市報4.95元，升8.08%。

下跌異動股，包括，中通快遞（2057）創上市新低，見135元，開市報135元，跌12.56%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.18元，開市報0.18元，跌9.09%；理想汽車（2015）創上市新低，見58.25元，開市報58.25元，跌6.73%；百勝中國（9987）開市報306.6元，跌4.6%；江南布衣（3306）見52周低6.34元，開市報6.34元，跌4.52%；安東油服（3337）平上市低位0.295元，開市報0.295元，跌3.28%；新華保險（1336）創上市新低，見13.12元，開市報13.12元，跌3.1%；攜程集團（9961）開市報163元，跌3.09%；蔚來集團（9866）開市報74.6元，跌2.74%。

 

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