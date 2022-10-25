據通知指，各融資租賃公司應當嚴格遵守《融資租賃公司監督管理暫行辦法》及地方政府隱性債務管理相關法律法規，不得開展涉新增地方政府隱性債務的業務。首先要完善盡職調查，建立重大項目風險評估機制，審慎評估融資主體的還款能力和還款來源，不得違法違規提供實際依靠財政資金償還的融資。其次規範租賃物管理，嚴格限制以不能變現的財產作為租賃物，不得以公益性資產、在建工程、未取得所有權或所有權存在瑕疵的財產作為租賃物。三是要強化資金投向管理，不得違反國家有關規定向地方政府、地方政府融資平台公司提供融資或要求地方政府為租賃項目提供擔保、承諾還款等。

該市將會全面開展涉地方政府隱性債務業務自查工作，徹底摸清相關業務存量及其風險情況。一旦發現存在相關存量業務，要迅速制定處置方案，逐筆明確還款日期、還款金額和償債資金來源，穩妥有序化解風險，並及時向監管部門報告。

同時，各融資租賃公司應認真梳理涉地方城投類項目，重點排查城投類項目是否涉地方隱性債務，按要求填報《融資租賃企業專項排查表》，並於11月4日前發送至該局進行嚴格審核。

深圳市地方金融監管部門將持續強化監管，堅決遏制隱性債務增量，並採取隨機抽查的方式，對各融資租賃公司落實情況進行檢查，對新增隱性債務的情況做到「發現一起，查處一起，問責一起」。

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