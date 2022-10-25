港元現報7.8496元升值3點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多4點子，報7.8495元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.12點子至1.8175%；1星期HIBOR升5.02點子至2.28661%；2星期HIBOR升9.86點子至2.58881%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.75點子至4.38506%；6個月期HIBOR升4.54點子至4.72226%；12個月期HIBOR升2.01點子至5.14833%。

美元指數現報111.89貶值0.099點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報3.58557%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5199%，連續8日收窄，利差是2022年9月29日後最高，當日差距為-0.5002%

對上一次連續8日收窄，是2022年8月15日，當日利差報-0.6616%。

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