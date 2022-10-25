人民幣持續貶值，離岸人民幣再創紀錄最弱，而在岸價則創近15年最弱。澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh稱，人民幣中間價今日設在7.1668，明顯突破自9月底以來的 7.11水平，這釋出一個明確信號，表明在二十大會議間期將人民幣匯率保持在一定水平後，現在監管允許人民幣匯價調整。
離岸人民幣曾貶值最多0.58%，貶值至7.3686元，創最弱紀錄，現報7.3338元，貶0.1%。連續貶值2日，累計貶值0.1039元，對上一次連續貶值2日是10月19日。
在岸人民幣曾貶值最多0.63%，是10月13日後最大貶值幅度，曾貶值至7.3084元，是2007年12月28日7.3162元後最弱。暫連續貶值3日，累計貶值0.0923元，對上一次連續貶值3日是10月18日。
新加坡馬來亞銀行外匯策略師Fiona Lim稱，由於擔心地緣政治緊張局勢升級以及中國經濟缺乏重大政策支持，人民幣因而走弱。人民幣中間價的設定顯示人行願意提供更多空間讓市場力量來決定匯率。在這樣的宏觀經濟背景下，允許中國企業從海外借入更多資金的參數調整幾乎不可能為人民幣提供長久的支撐。
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