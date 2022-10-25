moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

人民幣貶值 離岸價創紀錄最弱 在岸價近15年最弱

人民幣持續貶值，離岸人民幣再創紀錄最弱，而在岸價則創近15年最弱。澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh稱，人民幣中間價今日設在7.1668，明顯突破自9月底以來的 7.11水平，這釋出一個明確信號，表明在二十大會議間期將人民幣匯率保持在一定水平後，現在監管允許人民幣匯價調整。

離岸人民幣曾貶值最多0.58%，貶值至7.3686元，創最弱紀錄，現報7.3338元，貶0.1%。連續貶值2日，累計貶值0.1039元，對上一次連續貶值2日是10月19日。

在岸人民幣曾貶值最多0.63%，是10月13日後最大貶值幅度，曾貶值至7.3084元，是2007年12月28日7.3162元後最弱。暫連續貶值3日，累計貶值0.0923元，對上一次連續貶值3日是10月18日。

新加坡馬來亞銀行外匯策略師Fiona Lim稱，由於擔心地緣政治緊張局勢升級以及中國經濟缺乏重大政策支持，人民幣因而走弱。人民幣中間價的設定顯示人行願意提供更多空間讓市場力量來決定匯率。在這樣的宏觀經濟背景下，允許中國企業從海外借入更多資金的參數調整幾乎不可能為人民幣提供長久的支撐。

 

其他報道

白宮否認對馬斯克的投資進行國安審查

1個月HIBOR創近14年高 連升10日 港元觸及7.85

深圳︰禁涉地方政府隱性債務業務  全面排查存量業務

中國股票遭拋售 摩根大通認為是增持良機

貝萊德：經濟衰退較中期選舉對股票影響更大

研究發現稀土替代材料

恒指一度失守15000點 李家超：政府有行之有效的制度 可抵禦衝擊

恒指曾穿15000點關 科指再創紀錄新低

日本財務大臣：試圖通過干預來抑製過度外匯波動

滬深三大指數低開 人行淨投放2280億人民幣

恒指高開61點 科指升1.18% 農夫山泉升6.2% 金利豐升42%

港股ADR跌52點 夜期低水77點 美期升 匯控、萬洲等業績

憂慮內地經濟放緩 韓圜兌每美元貶值至13年低

美股續升 道指收漲417點 創一個月高 美債息倒掛幅度見一個月最窄