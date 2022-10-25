匯控（0005）公布第三季盈利，集團季內列賬基準除稅前利潤按年跌41.75%⾄31.47億美元，主要是於9⽉30⽇將集團的法國零售銀⾏業務重新分類為持作出售⽤途後確認24億美元減值所致，但勝市場預期，經調整除稅前利潤增加10億美元至65億美元。集團第三季不派息。
第三季股東應佔利潤為19.13億美元，按年跌46%。列賬基準收入減少3%⾄116億美元，反映計劃出售法國零售銀⾏業務的減值，以及貨幣換算的不利影響10億美元。淨利息收益率為1.57%，較2021年第三季及2022年第⼆季分別增加38個基點及22個基點。季內列賬基準預期信貸損失為11億美元，當中包括反映經濟更趨不明朗、通脹、利率上升及中國內地商業房地產⾏業現⾏發展的準備。2021年第三季則錄得撥回淨額7億美元。
今年首三季，列賬基準除稅前利潤減少24.13%⾄123億美元， 當中已計及計劃出售法國零售銀⾏業務錄得的24億美元減值。列賬基準收入下跌2%⾄369億美元，當中已計及貨幣換算差額的不利影響21億美元、計劃出售法國零售銀⾏業務的減值，以及財富管理及 個⼈銀⾏業務旗下制訂保險產品市場影響的不利變動。淨利息收益跟隨集團旗下所有環球業務的增⻑⽽上升33億美元，抵銷了上述部分減幅。 經調整收入增加11%至400億美元。
集團繼續看好收入前景，上調2022年的淨利息收益指引⾄320億美元。現時集團預期2023年的淨利息 收益將⾄少達到360億美元較集團於中期業績所述的指引⾄少達370億美元為少，反映英鎊兌美元貶值，以及貿易賬項資⾦成本上升的影響。
集團指，預期2022年的預期信貸損失提撥約為平均貸款額的30個基點。未來集團繼續以2023年起平均有形股本回報率⾄少達到12%為⽬標，並預期於2023及2024年度達致50%的派息率。
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