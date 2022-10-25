港股經過昨日千點跌幅後，摩通唱好中國股票認為是增持良機，大市反覆，科技股大升，恒指今早高開61點後曾挫最多233點，其後倒升最多254點，半日高低波幅488點。科指亦曾跌2.91%，其後倒升最多6.11%。