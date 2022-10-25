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恒指半日升132點 阿里健康升7.5% 京東健康升7.8% 南水轉流入42億

港股經過昨日千點跌幅後，摩通唱好中國股票認為是增持良機，大市反覆，科技股大升，恒指今早高開61點後曾挫最多233點，其後倒升最多254點，半日高低波幅488點。科指亦曾跌2.91%，其後倒升最多6.11%。

恒指半日升132點或0.87%，報15313點，大市成交金額849億元；國指升90點或1.78%，報5205點。恒生科技指數收報2912點，升3.95%。

藍籌股成交金額429.28億元，佔大市成交50.56%；科指成份股成交金額274.89億元，佔大市成交32.37%；國指成份股成交金額366.41億元，佔大市成交43.15%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌39隻升，30隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升7.57%，收報3.27元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌4.59%，收報17.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報43.5元，升7.81%；跌幅最大的是理想（2015）創上市新低，見57.75元，收報60.75元，跌2.72%。

恒指續低於10天線(16270.18點)。科指續低於10天線(3130.38點)。

北水南下合計淨流入28.9億元，較上日減少56.81%，連續第14日流入，累計流入567.04億元，對上一次連續14日淨流入是6月28日。南水北上合計淨流入42.12億元人民幣，終止連續6日流出。

恒指曾跌最多1.54%，低見14947.39點，是2009年4月29日14714.51點後最低。科指曾跌最多2.91%，低見2720.38點，創上市新低。

多間公司公布業績，績前表現如下，白雲山（0874）收報17.74元，跌0.45%。精英匯（1775）收報0.44元，無升跌。中鋁（2600）見52周低2.48元，收報2.53元，升0.4%。中國建築（3311）收報7.93元，升0.13%。中集車輛（1839）收報4.74元，跌0.21%。匯控（0005）收報41.9元，跌0.48%。華能國電（0902）收報3.61元，跌0.55%。滔搏（6110）創上市新低，見4.39元，收報4.52元，跌1.31%。萬洲（0288）收報4.46元，無升跌。

金利豐（1031）大股東提每股0.3元私有化，涉值逾10億不再提價。收報0.285元，升40.39%。

華南城（1668）為保財務資源應付運作，再延派前年末期息。收報0.415元，跌2.35%。

餐飲股1957&Co.（8495）盈警，料首三季淨虧損100至300萬。收報0.29元，升13.73%。

太古地產（1972）伙中免（1880）組合營，13億人幣投三亞地皮建零售地標。太古地產收報176.4元，升1.67%。中免（1880）收報176.4元，升1.67%。

中交建（1800）第三季新簽合同額跌28%至2302億元人幣。平上市低位3.15元，收報3.18元，升0.32%。

中集安瑞科（3899）首三季收入升逾一成至142億元人幣。收報8元，升4.3%。

北京京客隆（0814）發盈警，首9個月虧損擴大約14倍。收報0.62元，無升跌。

寶光實業（0084）發盈警，售物業助轉賺，撇除則虧損收窄。收報0.046元，跌4.17%。

新華人壽（1336）發盈警，首三季少賺60%。創上市新低，見13.1元，收報13.4元，跌1.03%。

百勝中國（9987）今起轉為雙重上市，CEO：即入港股通感驚喜。收報315.6元，跌1.8%。

破底股方面

100隻股份創上市新低，其中十隻包括，阿里巴巴（9988）低見60.25元，收報64.55元，升4.7%；鑫苑服務（1895）低見0.43元，收報0.47元，無升跌；雅生活服務（3319）低見4.82元，收報4.98元，升1.84%；碧桂園服務（6098）低見7.96元，收報8.4元，升3.07%；保利物業（6049）低見30.75元，收報32.2元，升2.88%；世茂服務（0873）低見1.38元，收報1.43元，升2.14%；華潤萬象（1209）低見24.05元，收報27元，升4.25%；時代鄰里（9928）低見0.455元，收報0.475元，升1.06%；越秀服務（6626）低見2.3元，收報2.37元，升1.28%；合景悠活（3913）低見0.87元，收報0.89元，跌1.11%。

168隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見3.72元，收報3.83元，升2.13%；李寧（2331）低見43.3元，收報46.3元，升1.42%；特步（1368）低見7元，收報7.35元，升1.24%；新城發展（1030）低見1.51元，收報1.56元，跌2.5%；金地商置（0535）低見0.44元，收報0.45元，跌1.1%；粤海置地（0124）低見0.63元，收報0.63元，跌3.08%；金茂（0817）低見1.15元，收報1.21元，升4.31%；中海宏洋（0081）低見2.38元，收報2.39元，跌7.72%；中金（3908）低見10.32元，收報10.98元，升3.2%；中信証券（6030）低見12.06元，收報12.34元，跌0.16%。

異動股

上升異動股，包括，金利豐（1031）收報0.285元，升40.39%；君實生物（1877）收報26.4元，升16.04%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.023元，升15%；三巽控股（6611）收報0.285元，升14%；1957 & Co.（8495）收報0.29元，升13.73%；匯安智能科技（8379）收報0.118元，升12.38%；領悅服務（2165）收報0.5元，升12.36%；雲遊控股（0484）收報0.75元，升11.94%；微盟（2013）見52周低2.21元，收報2.51元，升11.06%；德銀天下（2418）收報0.88元，升10%；協鑫新能源（0451）收報0.036元，升9.09%。

下跌異動股，包括，旭通（1826）創上市新低，見0.071元，收報0.071元，跌16.47%；萬華媒體（0426）收報0.122元，跌16.44%；大發地產（6111）創上市新低，見0.09元，收報0.112元，跌12.5%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.036元，收報0.036元，跌12.2%；康特隆（1912）平上市低位0.085元，收報0.085元，跌11.46%；德信中國（2019）創上市新低，見0.87元，收報0.9元，跌10.89%；華融金控（0993）創上市新低，見0.082元，收報0.082元，跌10.87%；清晰醫療（1406）收報1.01元，跌10.62%；先豐服務（0500）見52周低0.305元，收報0.305元，跌10.29%；聯康生物（0690）收報0.071元，跌10.13%；江山控股（0295）收報0.036元，跌10%。

 

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