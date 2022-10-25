匯控（0005）公布，委任艾橋智(GeorgesElhedery)為集團財務總監及董事會執行董事，2023年1月1日起生效。高國揚(GregGuyett)獲委任為環球銀行及資本市場(俗稱「炒房」)行政總裁，即時生效。邵偉信將於2022年12月31日退任集團財務總監及執行董事，並於2023年4月離開匯控。
匯控指，過去三年作出多項重大改革，現已變得更具效率和競爭力。領導層已將業務重新定位，退出低效益和非策略性範疇，嚴格控制成本，並投資於增長領域。隨著集團的三年改革計劃進入尾聲，董事會藉機檢討行政委員會的組成，進一步加強在長遠人才繼承方面的規劃。董事會經考慮集團行政總裁的意見後，決定批准委任新的集團財務總監，並整合環球銀行及資本市場業務的領導角色。
匯控集團行政總裁祈耀年表示，「艾橋智是一名傑出領袖，擁有豐富的環球業務和主要地區領導經驗，在推動增長和改革以至業務執行方面往績卓著，並具備所需的專業和策略才能，是擔任集團財務總監和繼續推展董事會策略的理想人選」。
祈耀年表示，「高國揚在外界及自2018年底起於匯控累積了寶貴經驗，更於艾橋智近日休假期間領導環球銀行及資本市場業務，表現異常出眾。我很高興他能擔任環球銀行及資本市場行政總裁」。
祈耀年表示，「邵偉信在任期間取得多項成果，表現出卓越的專業精神，謹此向他致敬，並感謝他在這段反覆多變期間，對匯控的發展方向思慮周詳、建樹良多。邵偉信在大幅重整匯控策略和改善業績，以至改革財務職能方面舉足輕重。他並協助推動匯控成為一家對傷健人士更加包容的銀行。謹此祝願他日後事業順景」。
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