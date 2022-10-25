科網股反彈，京東（9618）升半成，快手（1024）升7%。生物科技、醫療股做好，信達生物（1801）升半成，微創醫療（853）升6%。餐飲股海底撈（6862）九毛九（9922）升逾6%。新能源股如電動車小鵬（9868）升近7%，協鑫科技（3800）升逾半成，大唐新能源（1798）升7%。內房股受壓，中國海外發展（688）跌近半成。港澳概念股有沽壓，新世界發展（0017）跌3%，中銀香港（2388）跌2%，新濠（0200）跌逾4%。

跌市見到個股承接力，如金蝶（0268）聯想（0992）大唐新能源（1798）等小回大漲，博反彈可以看高一線。之後提過金蝶、大唐新能源，前者具國產化概念，後者持續向好。

金蝶昨天大跌市下僅跌0.2%，不過，今早曾追跌逾6%，之後急彈半日收升近4%。大唐新能源昨天回吐近半成，今早反彈逾7%創逾一個月高位。但成交略嫌不足，未能配合升勢。

至於聯想，近1個月於5.3元之上整固，昨天回落至5.5元有支持，今早升近半成，收復昨天失地，且動力增強，短線有望反覆向好。上望料於6.2元有較大阻力。倘低收5.5元要先行止蝕。

劉思明

投資版副主編