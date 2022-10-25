他續稱，政府公布「0+3」之後，的確令港人增加外出旅遊，不過現時航班次數尚未回復，相信消費者會保留金錢，短期有一定影響，不過香港通脹水平較低，未來仍可重振消費信心。

美麗華今日宣布推出「Mi Go Green」綠色平台，陳宗彝表示，希望在提供產品、服務以外加入更多新元素，達至可持續發展。集團早在十年前已開始投資綠色設施，包括更換 LED 燈、將冷氣系統更換為水冷式冷氣等，耗電量可降低45%，工程累計放入1.2億元，料於今年12月完成。另外，集團亦投資1100萬元在美麗華商場及寫字樓通道進行綠化工程，料於聖誕節完成。

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