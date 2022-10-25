Humansa行政總裁蘇嘉威表示，新的旗艦中心籌備成立超過2年，佔超過1.4萬平方呎樓面面積，可以一站式將分散不同地點的服務集中於一處，提供跨學科的醫健方案，當中涵蓋健康、訓練、餐飲、保健品、治療等領域，亦聚焦於新世界集團服務的婦兒、企業及運動類消費群。

該集團計劃在今年底前在Victoria Dockside另一樓層增設另一科目中心，及計劃在廣州增設新的中心，面向基金及律師行層面。將來集團會否開設類似Victoria Dockside的旗艦中心，則視乎市場需求而定，他今天没有透露在Victoria Dockside旗艦中心的具體投資額。

蘇嘉威續稱，Humansa目前在港連同大灣區設有30個服務點，約服務30萬群组用戶。設點主要集中香港、深圳及大灣區。

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