新世界發展（0017）旗下仁山優社(Humansa)宣布，位於尖沙咀Victoria Dockside的旗艦中心今天開幕。新世界發展行政總裁鄭志剛表示，Humansa作為集團的生態系統一環，並一直與多方策略伙伴聯手，發揮協同效應，以滿足粤港澳大灣區的醫健需求，著重預防性健康管理，今次開幕象徵集團在醫健業務拓展版圖的重大里程碑。
Humansa行政總裁蘇嘉威表示，新的旗艦中心籌備成立超過2年，佔超過1.4萬平方呎樓面面積，可以一站式將分散不同地點的服務集中於一處，提供跨學科的醫健方案，當中涵蓋健康、訓練、餐飲、保健品、治療等領域，亦聚焦於新世界集團服務的婦兒、企業及運動類消費群。
該集團計劃在今年底前在Victoria Dockside另一樓層增設另一科目中心，及計劃在廣州增設新的中心，面向基金及律師行層面。將來集團會否開設類似Victoria Dockside的旗艦中心，則視乎市場需求而定，他今天没有透露在Victoria Dockside旗艦中心的具體投資額。
蘇嘉威續稱，Humansa目前在港連同大灣區設有30個服務點，約服務30萬群组用戶。設點主要集中香港、深圳及大灣區。
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