匯控行政總裁祈耀年則表示，雖然內地近期房地產政策有助舒緩房企的財務壓力，不過行業前景仍具挑戰性，需要進行大量工作處理，未來數季仍會在內地房地產作出信貸損失撥備。匯控整體信貸減值撥備為10.975億美元，較第二季增1.4倍，邵偉信表示，該行預期英國經濟在未來3季會陷入衰退，需要作出撥備反映。

匯控第三季淨息差為1.57厘，較第二季急升0.22厘。邵偉信指港元拆息在期內急升，利好本港淨利息收入，季初至今平均港元拆息繼續上升，將繼續帶動本港淨利息收入表現。港元拆息上升由美國加息帶動，邵偉信預期美國未來仍會加息一段時間，港元拆息會繼續追上美息，直至美息在2023年開始穩定。

對於經濟前景不確性增加，會否改變匯控派息政策，邵偉信表示他們仍期望在明年首季恢復季息。他沒有為今年派息給予指引，惟指今年中期派息高於去年，市場目前預期該行今年會派息0.28美元，亦高於去年的0.25美元。

有意見認為，中共二十大換屆後，領導層缺乏對經濟熟識的官員，對中國經濟發展帶來不確定性。祈耀年指，內地仍繼續向國際金融服務企業開放市場，該行去年已獲准5個金融牌照，其他銀行亦成功申請牌照。內地對該行和全世界都是重要的市場，該行會繼續協助不同企業與中國進行業務。

其他報道

滬深三大拍數午後復跌 滬指挫0.04%

復星國際擬未來一年出售逾百億美元資產 聚焦核心業務

新世界仁山優社設旗艦中心 搞健康預防管理服務

美麗華酒店：旗下酒店入住率達85%或以上

平保：姚波不再兼任首席財務官 洽聘張智淳取代

【有片：選股王】聯想收復昨天失地且動力增強 短線有望反覆向好

【有片：埋身擊】標普指數處於反彈階段 上望阻力3900點

匯控：邵偉信年底退任財務總監 艾橋智接任 委高國揚為「炒房」行政總裁

優品360半年增門店15間 料純利升2.5倍至近8000萬

恒指半日升132點 阿里健康升7.5% 京東健康升7.8% 南水轉流入42億

中國建築首三季經營溢利升17% 新簽合約1257億元

匯豐第三季列賬基準除稅前少賺42% 勝預期 不派息

陳茂波：港交所正尋求沙特阿美來港上市

港股止跌回升 科指倒升6.1% 恒指倒升1.1%

滬深三大指數半日反彈 滬指曾重上3000點 創板指2300點失而復得

人民幣貶值 離岸價創紀錄最弱 在岸價近15年最弱

白宮否認對馬斯克的投資進行國安審查

1個月HIBOR創近14年高 連升10日 港元觸及7.85

深圳︰禁涉地方政府隱性債務業務 全面排查存量業務

中國股票遭拋售 摩根大通認為是增持良機