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匯控上季為內房作4億美元信貸撥備 祈耀年：未來數季仍需撥備

內地房地產債務問題加劇，匯控在第三季就內地商業房地產再作4億美元信貸減值撥備，較上半年作出的3億撥備更高。財務總監邵偉信表示，內房行業情况持續疲弱，是因為需為一名大型客戶多作信貸減值撥備。雖然內地政府已實施支持行業政策，不過房企自內地得到的財務支持，並不能支付其離岸債務。

匯控行政總裁祈耀年則表示，雖然內地近期房地產政策有助舒緩房企的財務壓力，不過行業前景仍具挑戰性，需要進行大量工作處理，未來數季仍會在內地房地產作出信貸損失撥備。匯控整體信貸減值撥備為10.975億美元，較第二季增1.4倍，邵偉信表示，該行預期英國經濟在未來3季會陷入衰退，需要作出撥備反映。

匯控第三季淨息差為1.57厘，較第二季急升0.22厘。邵偉信指港元拆息在期內急升，利好本港淨利息收入，季初至今平均港元拆息繼續上升，將繼續帶動本港淨利息收入表現。港元拆息上升由美國加息帶動，邵偉信預期美國未來仍會加息一段時間，港元拆息會繼續追上美息，直至美息在2023年開始穩定。

對於經濟前景不確性增加，會否改變匯控派息政策，邵偉信表示他們仍期望在明年首季恢復季息。他沒有為今年派息給予指引，惟指今年中期派息高於去年，市場目前預期該行今年會派息0.28美元，亦高於去年的0.25美元。

有意見認為，中共二十大換屆後，領導層缺乏對經濟熟識的官員，對中國經濟發展帶來不確定性。祈耀年指，內地仍繼續向國際金融服務企業開放市場，該行去年已獲准5個金融牌照，其他銀行亦成功申請牌照。內地對該行和全世界都是重要的市場，該行會繼續協助不同企業與中國進行業務。 

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