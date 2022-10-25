胡錫進指出，中國一定會高度重視經濟發展。內地各項具體政策的制定，價值是引導，但實事求是一定是邊界和底線。中國決不會允許經濟運行出現突破合理區間的滑坡，決不會允許經濟基本面出現下沉，而且北京對宏觀調控有着比任何國家都更多的工具和手段。

胡錫進又指，中國一定會致力於保持與實現民族偉大復興所對應的較快經濟發展速度，這是一切工作的基礎和前提。中國的發展要以人民為中心，要實現發展本身的高質量，要滿足人民對美好生活的需求，這些都離不開經濟基礎指標的齊頭並進。改革開放就是從搞好經濟起家的，經濟有多重要，中國的黨和政府最清楚。

胡錫進強調，時間會證明一切的。然而在投資場上，誤解導致的彎路往往很昂貴。希望投資者們都深諳，中國的發展永遠都是腳踏實地的，永遠都會對應人民群眾排在最前面的需求，而這些需求全都紮根在經濟的強勁發展之上。所以經濟一定會長期是中國的強項，而且說到底，這對中國不是很難做到的事情。

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