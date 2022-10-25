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恒指收市跌15點 科指升幅收窄至2.9% 匯控跌5.1%

恒指昨日挫千點，今日表現反覆，今早曾跌穿15000點關，創13年半低，其後受科技股推動，大市曾倒升見近一周最大升幅，但匯控（0005）績後下跌，加上科技股升幅收窄，恒指收市轉跌，全日波幅不足500點，5日累計跌1748點。科指曾大升6.1%，收市升幅收窄至2.9%。南水於昨日創紀錄淨流出後，今日轉為淨流入。

恒指今早高開61點，高位升254點，低位跌233點，高低波幅488點。

恒指收市跌15點或0.1%，報15165點，大市成交金額1434億元，較上日減少11.32%，是10月21日939.7億元成交後最少；國指升65點或1.29%，報5180點。恒生科技指數收報2884點，升2.96%。

藍籌股成交金額782.48億元，佔大市成交54.56%；科指成份股成交金額471.32億元，佔大市成交32.86%；國指成份股成交金額651.27億元，佔大市成交45.41%。

匯控（0005）、友邦（1299）、港交所（0388）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌40隻升，31隻下跌，2隻無升跌。阿里健康（0241）升8.22%，收報3.29元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌5.46%，收報17.32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）見52周低3元，收報3.29元，升8.22%；跌幅最大的是理想（2015）創上市新低，見57.75元，收報59.8元，跌4.24%。

恒指續低於10天線(16255.42點)。科指續低於10天線(3127.59點)。

北水南下合計淨流入65.32億元，較上日減少2.38%，連續第14日流入，累計流入603.45億元，對上一次連續14日淨流入是6月28日。南水北上合計淨流入28.45億元人民幣，終止連續6日流出。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多1.54%，低見14947.39點，是2009年4月29日14714.51點後最低。半日反彈時亦曾升最多1.68%，是10月18日後最大升幅。今日收市報15165.59點，是2009年4月29日後收市新低，當日報14956.95點。連跌5日，累計跌1748.99點，對上一次連跌5日是10月12日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月10日。

科指曾跌最多2.91%，低見2720.38點，創紀錄新低，其後曾升最多6.11%，是10月5日後最大升幅，當日升幅為8.24%。今日收市報2884.79點，是10月21日後收市新高，當日報3101.37點。

國指曾跌最多1.73%，低見5025.88點，是2008年10月28日4985.6點後最低。其後曾倒升最多2.73%，是10月14日後最大升幅，當日升幅為3.97%。今日收市報5180.31點，是10月21日後收市新高，當日報5517.44點。

午後消息股表現

復星國際（0656）擬未來一年出售逾百億美元資產，聚焦核心業務。收報4.93元，升4.01%。

新世界（0017）仁山優社設旗艦中心，搞健康預防管理服務。見52周低17.06元，收報17.58元，跌2.22%。

美麗華酒店（0071）：旗下酒店入住率達85%或以上。見52周低10.88元，收報10.98元，跌0.18%。

平保（2318）：姚波不再兼任首席財務官，洽聘張智淳取代。見52周低32元，收報33.05元，升0.92%。

優品360（2360）半年增門店15間，料純利升2.5倍至近8000萬。收報2.29元，升4.09%。

中國建築（3311）首三季經營溢利升17%，新簽合約1257億元。收報7.83元，跌1.14%。

匯控（0005）第三季列賬基準除稅前少賺42%，勝預期，不派息。收報39.95元，跌5.11%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，白雲山（0874）收報17.3元，跌2.92%。精英匯（1775）收報0.44元，無升跌。中鋁（2600）見52周低2.48元，收報2.53元，升0.4%。中集車輛（1839）收報4.87元，升2.53%。華能國電（0902）收報3.66元，升0.83%。滔搏（6110）創上市新低，見4.35元，收報4.5元，跌1.75%。萬洲（0288）收報4.5元，升0.9%。

金利豐（1031）大股東提每股0.3元私有化，涉值逾10億不再提價。收報0.285元，升40.39%。

華南城（1668）為保財務資源應付運作，再延派前年末期息。收報0.405元，跌4.71%。

餐飲股1957&Co.（8495）盈警，料首三季淨虧損100至300萬。收報0.28元，升9.8%。

太古地產（1972）伙中免（1880）組合營，13億人幣投三亞地皮建零售地標。太古地產收報181.5元，升4.61%。中免（1880）收報181.5元，升4.61%。

中交建（1800）第三季新簽合同額跌28%至2302億元人幣。創上市新低，見3.14元，收報3.16元，跌0.32%。

中集安瑞科（3899）首三季收入升逾一成至142億元人幣。收報7.8元，升1.69%。

北京京客隆（0814）發盈警，首9個月虧損擴大約14倍。收報0.61元，跌1.61%。

寶光實業（0084）發盈警，售物業助轉賺，撇除則虧損收窄。收報0.046元，跌4.17%。

新華人壽（1336）發盈警，首三季少賺60%。創上市新低，見13.1元，收報13.2元，跌2.51%。

百勝中國（9987）今起轉為雙重上市，CEO：即入港股通感驚喜。收報312.8元，跌2.68%。

破底股方面

118隻股份創上市新低，其中十隻包括，阿里巴巴（9988）低見60.25元，收報63.6元，升3.16%；鑫苑服務（1895）低見0.43元，收報0.48元，升2.13%；雅生活服務（3319）低見4.8元，收報4.83元，跌1.23%；碧桂園服務（6098）低見7.96元，收報8.26元，升1.35%；保利物業（6049）低見30.75元，收報32元，升2.24%；世茂服務（0873）低見1.38元，收報1.41元，升0.71%；華潤萬象（1209）低見24.05元，收報26.35元，升1.74%；時代鄰里（9928）低見0.425元，收報0.435元，跌7.45%；越秀服務（6626）低見2.3元，收報2.31元，跌1.28%；合景悠活（3913）低見0.86元，收報0.87元，跌3.33%。

167隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見3.72元，收報3.74元，跌0.27%；李寧（2331）低見43.3元，收報46.1元，升0.99%；特步（1368）低見7元，收報7.26元，無升跌；新城發展（1030）低見1.5元，收報1.51元，跌5.63%；金地商置（0535）低見0.43元，收報0.435元，跌4.4%；粤海置地（0124）低見0.63元，收報0.63元，跌3.08%；金茂（0817）低見1.15元，收報1.18元，升1.72%；中海宏洋（0081）低見2.29元，收報2.3元，跌11.2%；中金（3908）低見10.32元，收報10.9元，升2.44%；中信証券（6030）低見11.94元，收報12.1元，跌2.1%。

異動股

上升異動股，包括，金利豐（1031）收報0.285元，升40.39%；匯安智能科技（8379）收報0.134元，升27.62%；熒德控股（8535）收報0.119元，升23.96%；君實生物（1877）收報27.45元，升20.66%；縱橫遊（8069）收報0.17元，升19.72%；德銀天下（2418）收報0.95元，升18.75%；澳洲成峰高教（1752）收報0.072元，升16.13%；易緯集團（3893）收報0.37元，升13.85%；微盟（2013）見52周低2.21元，收報2.55元，升12.83%；領悅服務（2165）收報0.5元，升12.36%；新東方在線（1797）收報34.15元，升11.6%。

下跌異動股，包括，萬華媒體（0426）見52周低0.094元，收報0.108元，跌26.03%；大發地產（6111）創上市新低，見0.09元，收報0.101元，跌21.09%；順騰（0932）收報0.076元，跌18.28%；霸王（1338）平上市低位0.037元，收報0.037元，跌17.78%；德信中國（2019）創上市新低，見0.85元，收報0.85元，跌15.84%；超凡網絡（8121）收報0.166元，跌15.74%；潤邁德醫療（2297）創上市新低，見2.16元，收報2.16元，跌14.62%；太和控股（0718）收報0.055元，跌14.06%；興科蓉醫藥（6833）收報0.237元，跌13.82%；東建國際（0329）收報1.37元，跌12.74%；聯康生物（0690）收報0.069元，跌12.66%。

 

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