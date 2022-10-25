首9個月商品整體出口貨值按年跌3.6%，進口跌2.8%，首9個月有形貿易逆差2,943億元，相等於商品進口貨值的7.9%。

政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸持續受阻下，9月商品出口貨值按年繼續大幅下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口進一步下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。

政府發言人表示，展望未來，由於主要先進經濟體通脹高企及有關央行因而加大力度收緊貨幣政策繼續抑制環球需求，香港的出口表現將會持續承受巨大壓力。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析，輸往亞洲的整體出口貨值下跌6.7%。其中，韓國（跌26.5%）、日本（跌13.9%）、馬來西亞（跌13.8%）和中國內地（內地）（跌8.5%）。另一方面，輸往新加坡（升24.1%）、印度（升11.3%）和越南（升9.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌54.4%）、美國（跌24.5%）和德國（跌18.9%）。

按主要貨品類別分析，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減224億元，跌39.5%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減121億元，跌19.7%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減55億元，跌23.1%）和「非鐵金屬」（減24億元，跌32.8%）。另一方面，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增64億元，升73.7%）和「電動機械、儀器和用具及零件」（增42億元，升2.1%）的整體出口貨值則錄得升幅。

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