期內收入生物公允價值調整前錄204.07億元，按年升1.7%；經營利潤上升25.2%至16.45億元。按生物公允價值調整前計，息稅折舊及攤銷前利潤為21.34億元，按年上升17.4%。肉製品銷量近持平，錄243.3萬公噸，豬肉銷量298.3萬公噸，按年跌7%。

中國平均生豬價格為每公斤17.24元人民幣，按年下跌22.5%；美國平均生豬價格上升3.8%至 每公斤1.70美元，驅動因素是商品豬供應收緊及生產成本上升；歐盟成員國的平均白條價格於本期間上升18.3%至每公斤1.81歐元，此乃由於通脹壓力持續存在，加上商品豬供應縮減所致。

豬肉業務方面，豬肉的銷量下跌7%。中國銷量跌15.5%，主要是由於進口產品銷售減少所致。歐洲銷量亦跌20.4%，由於商品豬供應收緊導致屠宰量降低。而美國及墨西哥的銷量則上升3.4%，因改善了產品組合及市場通道。收入方面，中國收入下跌24.3%，因銷售量及銷售價格按年均較低；歐洲的收入下跌14.7%則因銷售價格提升僅抵銷部分銷量減少的影響；美國及墨西哥的收入則上升16.8%，由於銷量及產品價值提高。

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