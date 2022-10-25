moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

萬洲國際首三季生物公允價值調整前純利升16%

萬洲國際（0288）公布，今年首三季生物公允價值調整前純利錄9.14億美元(下同)，按年升16.4%，生物公允價值調整後純利錄8.34億元，按年跌16.51%，每股基本盈利7.12美分，按年升32.1%。

期內收入生物公允價值調整前錄204.07億元，按年升1.7%；經營利潤上升25.2%至16.45億元。按生物公允價值調整前計，息稅折舊及攤銷前利潤為21.34億元，按年上升17.4%。肉製品銷量近持平，錄243.3萬公噸，豬肉銷量298.3萬公噸，按年跌7%。

中國平均生豬價格為每公斤17.24元人民幣，按年下跌22.5%；美國平均生豬價格上升3.8%至 每公斤1.70美元，驅動因素是商品豬供應收緊及生產成本上升；歐盟成員國的平均白條價格於本期間上升18.3%至每公斤1.81歐元，此乃由於通脹壓力持續存在，加上商品豬供應縮減所致。

豬肉業務方面，豬肉的銷量下跌7%。中國銷量跌15.5%，主要是由於進口產品銷售減少所致。歐洲銷量亦跌20.4%，由於商品豬供應收緊導致屠宰量降低。而美國及墨西哥的銷量則上升3.4%，因改善了產品組合及市場通道。收入方面，中國收入下跌24.3%，因銷售量及銷售價格按年均較低；歐洲的收入下跌14.7%則因銷售價格提升僅抵銷部分銷量減少的影響；美國及墨西哥的收入則上升16.8%，由於銷量及產品價值提高。

其他報道

香港9月進、出口跌幅收窄 好過預期

招商永隆6個月定息達4厘 起存額1萬元

恒指收市跌15點 科指升幅收窄至2.9% 匯控跌5.1%

花旗推稅貸 實際年利率最低1.78%

港股昨暴瀉 胡錫進：港股部分投資者誤讀中國政策 憂他們今後吃更多虧

外管局據報緊急調研銀行 了解對人民幣急跌情況

匯控上季為內房作4億美元信貸撥備 祈耀年：未來數季仍需撥備

滬深三大拍數午後復跌 滬指挫0.04%

復星國際擬未來一年出售逾百億美元資產 聚焦核心業務

新世界仁山優社設旗艦中心  搞健康預防管理服務

美麗華酒店：旗下酒店入住率達85%或以上

平保：姚波不再兼任首席財務官 洽聘張智淳取代

【有片：選股王】聯想收復昨天失地且動力增強 短線有望反覆向好

【有片：埋身擊】標普指數處於反彈階段 上望阻力3900點

匯控：邵偉信年底退任財務總監 艾橋智接任 委高國揚為「炒房」行政總裁

優品360半年增門店15間  料純利升2.5倍至近8000萬

恒指半日升132點 阿里健康升7.5% 京東健康升7.8% 南水轉流入42億

中國建築首三季經營溢利升17% 新簽合約1257億元

匯豐第三季列賬基準除稅前少賺42% 勝預期 不派息

陳茂波：港交所正尋求沙特阿美來港上市