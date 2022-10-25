歐舒丹（L'Occitane）（0973）公布截至今年9月底止上半財年營運數據，銷售淨額共錄得9.0億歐元，按年升24.2%，以固定匯率計就升16.1%。集團表示，上半財年的穩健表現主要受L'OCCITANE、ELEMIS以及納入Sol de Janeiro所帶動，雖然內地市場仍充滿挑戰，以及撤出俄羅斯業務，L'OCCITANE在第二財季仍保持1.3%增長。
集團上半財年所有主要品牌均錄得增長，L'OCCITANE按年增長9.4%，按固定匯率計則增長3.4%；ELEMIS按年升21.1%，按固定匯率計算增長13.1%；Sol de Janeiro上半年的銷售增長逾65%至9460萬歐元。
以地區劃分，亞太地區上半財年銷售淨額為3.7億歐元，按年上升7.8%，第二財季的銷售淨額就升9.1%至1.98億歐元，同店銷售下跌4.3%。亞太地區表現主要受香港、澳洲及馬來西亞所帶動，香港受區內旅遊零售、分銷的強勁增長以及成功的跨境線上業務帶動錄得雙位數增長，惟被內地業務以固定匯率計的中雙位數跌幅所抵銷。
美洲上半財年銷售淨額為2.81億歐元，按年升84.5%，第二財季的銷售淨額升91.5%至1.51億歐元，同店銷售升11.2%，美國更成為最大市場，佔上半財年整體銷售額的25.7%。
歐洲、中東及非洲上半財年銷售淨額為2.49億歐元，按年升8.2%，第二財季的銷售淨額升6.3%至1.36億歐元，同店銷售升2.2%。
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