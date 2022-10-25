潤啤指，一直就進一步發展業務而審視其策略並發掘機遇。早前已對山東景芝白酒有限公司進行投資，由此進軍中國白酒市場。收購事項代表集團不懈努力尋求潛在的後續業務發展，將集團酒類飲品組合及收入來源多元化。公司仍將主要致力於中國的啤酒釀造業務。

潤啤收報44.15元，升1.73%。

「貴州金沙窖酒」主要於中國從事中國白酒產品的設計、生產及分銷。目標公司主要以摘要及金沙回沙品牌系列分銷其產品，兩者均屬醬香型白酒類別。自一九五一年以來歷經逾70年發展，其已積累豐富的經驗，在國內市場建立優質的白酒品牌形象。「貴州金沙窖酒」2021年度稅後純利為13.14億元，按年升113%，今年上半年為6.7億元。

潤啤指，集團將繼續積極探索與優質白酒生產企業的合作，優化區域路線圖，提升產品質量，進一步加強集團於中國白酒行業的競爭力及品牌知名度，為當地社區創造更大價值，為股東帶來更大回報。

其他報道

歐舒丹上半財年銷售淨額按年升24.2%至9億歐元

復星擬出售110億美元資產

萬洲國際首三季生物公允價值調整前純利升16%

香港9月進、出口跌幅收窄 好過預期

招商永隆6個月定息達4厘 起存額1萬元

恒指收市跌15點 科指升幅收窄至2.9% 匯控跌5.1%

花旗推稅貸 實際年利率最低1.78%

港股昨暴瀉 胡錫進：港股部分投資者誤讀中國政策 憂他們今後吃更多虧

外管局據報緊急調研銀行 了解對人民幣急跌情況