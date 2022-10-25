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恒隆地產與LVMH落實在內地推動可持續發展計劃   覆蓋90家商店

恒隆地產（0101）與法國LVMH集團宣布，落實在內地開展三年期可持續發展計劃，直至2025年底。今次合作涵蓋LVMH集團旗下26個品牌超過90家零售商店，分布於恒隆在內地7個城市的物業，佔恒隆可出租樓面面積逾2.7萬平方米。此外，合作將聚焦於五個重點議題，包括應對氣候變化、資源管理、福祉、可持續交易以及可持續發展交流、活動及進展回顧，雙方的員工和供應商將會參與其中。雙方期望在屆滿後延續合作。

恒隆地產副董事長兼可持續發展督導委員會主席陳文博表示，與LVMH的合作，將把他們的可持續發展議程提升至全新水平，並展現業主與租戶如何協作。恒隆和LVMH 在協議中清晰列明，他們鼓勵對方與其他租戶，及其他業主繼續攜手完善可持續發展議程，亦期望未來達成更多同類協議。LVMH品牌形象及企業環保總監Antoine Arnault稱，他們致力確保旗下遍布全球逾5500家門店的環境表現，今次達成的開創性協議，所涉及的範圍之廣亦是前所未有。這項合作將會擴大他們對環境的承擔，尤其在應對氣候轉變方面。 

陳文博在會上表示，過往房地產行業予人印象，並無創新可言，但是目前需要開始改變，並容許和消費者互動，一同推動可持續發展項目。他說，在今次雙方的伙伴計劃協議內，會包涵電力消耗、生物多樣性、水及廢物管理等不同層次領域，並相信今次達成伙伴計劃，會有助日後促進更多類似今次的跨界伙伴計劃，甚至啟動業主與租戶之關的關係之新篇章。Antoine Arnault進一步指，作為租戶，在尋求可持續發展同時，很多事情並非他們控制之內，例如他們沒有咪表可紀錄店內的實際電力消費情況，因此有需要結合伙伴如業主等方面的力量，去作進一步推行。

 

 

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