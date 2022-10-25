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Ken Sir呂宇健發起分拆匯控關注組 籲集合匯控10%股東提分拆亞洲業務

匯控（0005）今日發布第三季度業績之際，「Ken Sir」呂宇健又再出手。他今次以成立「分拆匯控關注組」名義，在社交媒體錄下片段，直指「分拆匯豐，刻不容緩」，呼籲組織起10%的股東提出動議，推動分拆業務大計及表態，期望可以透過分拆計劃，釋放出2000億元的價值。

他指出，過往匯控已經因為受人干預而不派息，甚至乎已除淨都不派息，如今又將大部份亞洲地區的盈利，用來補貼衰退的歐美業務。近期匯控更因為英鎊受壓，股價一度單日下跌8%，市值蒸發掉740億元。

他更形容匯控今天交出令人失望的業績，並反映出亞洲區仍然是最大利益貢獻來源，獨力帶來37億稅前利潤，高出歐洲市場2.5倍，多過北美市場6倍。就算滙控現在要將北美業務出售，把重心搬到亞洲，但現在英國政府又蘊釀要向銀行業開刀，徵收暴利說。他稱，滙控股東因此要眼白白看着從亞洲賺回來的血汗錢，被歐洲政府「充公」。

他認為，要令匯控分拆亞洲業務，可能只剩下「召開特別股東大會」一途。只要一日匯控不分拆，仍會受制於英國政府，綁手綁腳，而股民期盼一年4次的季度息，就永遠變成一個不確定因素。

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