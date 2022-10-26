美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至27.056基點，收報37.926基點。道指高見31876.15點，是9月13日後最高。3日累升1503.15點，對上一次連升3日是9月9日。標指高見3862.85點，是9月21日後最高。3日累升193.33點，對上一次連升3日是9月9日。納指高見11210.38點，是10月6日後最高。3日累升584.28點，對上一次連升3日是9月9日。

道瓊斯工業平均指數收漲337點，升幅1.08%，報31836點。標普500指數收漲61點，升幅1.63%，報3859點。納斯達克綜合指數收漲246點，或2.26%，報11199點。

家得寶升2.47%，報290.26美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻46點，而旅行者跌2.06%，報176.09元，拖低道指24點。

科技股方面，蘋果收市報152.34元，升1.93%，谷歌母公司Alphabet收市報104.48元，升1.91%，亞馬遜收市報120.6元，升0.65%，Facebook收市報137.51元，升6%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.44%，報407點。德國DAX指數收漲0.94%，報13052點；法國CAC 40指數漲1.95%，報6250點；英國富時100指數收跌0.01%，報7013點。