因近期經濟數據顯示聯儲局的緊縮政策開始對美國經濟產生壓力，投資者猜測聯儲局可能即將結束激進的緊縮政策，鷹派立場將軟化預期以及收市前所公布的公司業績好過預期，推動股市攀升。不過，谷歌母公司Alphabet、微軟等科技巨頭季度業績令人失望，Alphabet第三財季營收和每股純益弱於分析師預期，微軟營收增幅降至五年來最低。業績令人失望，延長時段科技股下跌，拖累美期向下。
美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至27.056基點，收報37.926基點。道指高見31876.15點，是9月13日後最高。3日累升1503.15點，對上一次連升3日是9月9日。標指高見3862.85點，是9月21日後最高。3日累升193.33點，對上一次連升3日是9月9日。納指高見11210.38點，是10月6日後最高。3日累升584.28點，對上一次連升3日是9月9日。
道瓊斯工業平均指數收漲337點，升幅1.08%，報31836點。標普500指數收漲61點，升幅1.63%，報3859點。納斯達克綜合指數收漲246點，或2.26%，報11199點。
家得寶升2.47%，報290.26美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻46點，而旅行者跌2.06%，報176.09元，拖低道指24點。
科技股方面，蘋果收市報152.34元，升1.93%，谷歌母公司Alphabet收市報104.48元，升1.91%，亞馬遜收市報120.6元，升0.65%，Facebook收市報137.51元，升6%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.44%，報407點。德國DAX指數收漲0.94%，報13052點；法國CAC 40指數漲1.95%，報6250點；英國富時100指數收跌0.01%，報7013點。