首三季銷售收入為150.3億元按年跌4.5%，但與2017至2019年疫情前三年的平均首九個月的銷售收入相比，仍高約30%。

第三季度新增訂單總額為36.3億元(4.62億美元)，按年跌36.6%，按季亦跌22.0%；首三季為153.2億元(19.6億美元)，按年跌26.6%，是由於2021年的基數乃歷史高位，以及受充滿挑戰的宏觀經濟狀況影響。截至9月底，集團未完成訂單總額為100.6億元（12.8億美元），訂單對付運比率為1.02。

第三季毛利率為40.9%，按年增29點子，按季則跌82點子；首三季為41.1%，按年增77點子。

集團行政總裁黄梓达表示，「整體而言，集團在首九個月表現強韌。集團在面對例如貿易緊張局勢、時有出現的 2019 冠狀病毒病防疫限制、地緣政治衝突和通脹壓力等逐步抑制消費意欲的重大宏觀經濟發展的情況下，依然實現此表現。隨著2022年的展開，更明確的是我們獨特兼廣泛的產品組合如何為我們提供重要的競爭優勢，以應對更加不穩定、不確定、複雜和模糊的宏觀經濟環境」。

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