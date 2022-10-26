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港股ADR跌14點 夜期高水26點 美期跌 百威、平保等業績

美股向上，港股ADR跌14點或0.09%，報15151點，即月恒指夜期升13點，報15192點，夜期高水26點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.8%，折合報202.68元；阿里巴巴（9988）跌2.46%，折合報62.03元；美團（3690）跌0.94%，折合報122.34元；匯控（0005）升0.96%，折合報40.33元；建行（0939）升0.29%，折合報4.44元。

道期現跌0.269%；標期現跌0.98%；納期現跌2.08%。日股現升0.92%，韓股現升0.22%，澳股現升0.1%。

VIX指數隔晚跌4.65%或1.39點，報28.46點。美2年期10年期債息倒掛，現報38.563基點。

紐油現跌0.75%或0.63美元，報84.68美元；布油現跌0.99%或0.92美元，報92.59美元；金價現跌0.13%或2.15美元，報1651.02美元；LME 銅期貨隔晚跌0.43%或33美元，報7523美元。美國10年期債息現升0.1%或0.0042厘，報4.1063厘。

今日焦點股份可留意：

ASMPT（0522）第三季少賺38%，勝預期。

多間公司公布業績，包括北京汽車（1958）、重慶銀行（1963）、百威（1876）、中廣核（1816）、中鋁國際（2068）、中煤能源（1898）、金風科技（2208）、新東方（9901）、中國平安（2318）、郵儲銀行（1658）、上石化（0338）、國藥控股（1099）、中國外運（0598）、創維集團（0751）、青啤（0168）、藥明康德（2359）、中興通訊（0763）等。

融信（3301）7.18億美元優先票據本金利息到期未還，與債權人尋解決方案。

阿里健康（0241）發盈喜扭虧，罕見成全日升幅最大藍籌。

縱橫遊（8069）擬配股籌1630萬元。

滔搏（6110）中期純利倒退近兩成。

韓國富豪趙正鎬旗下Meritz申報持有復星旅文（1992）6.6%股權。

恒隆地產（0101）與LVMH落實在內地推動可持續發展計劃，覆蓋90家商店。

嘉華國際（0173）獲9間銀行簽訂80億可持續發展貸款。

永達汽車（3669）上季新車銷量升9.3%，利潤倒退23%至4.87億人幣。

潤啤（0291）112億元，購白酒公司「貴州金沙窖酒」55.19%。

歐舒丹（0973）上半財年銷售淨額按年升24.2%至9億歐元。

萬洲國際（0288）首三季生物公允價值調整前純利升16%。

復星（0656）擬出售110億美元資產。

 

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