恒指今早低開69點或0.46%，報15096點，大市成交金額23億元；國指今早低開33點或0.65%，報5146點。恒生科技指數開市報2863點，跌0.73%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。港交所（0388）、比亞迪（1211）、蒙牛（2319）貢獻恒指較多。
藍籌27隻升，32隻下跌，14隻無升跌。阿里健康（0241）升3.34%，報3.4元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌5.56%，報4.25元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，17隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報81.1元，升7.2%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報61.8元，跌2.83%。
恒指續低於10天線(16094.95點)。科指續低於10天線(3087點)。
ASMPT（0522）第三季少賺38%，勝預期。開市報43.8元，無升跌。
多間公司公布業績，績前表現如下，北京汽車（1958）開市報1.75元，升0.57%。重慶銀行（1963）無成交，報3.64元。百威（1876）開市報16.46元，無升跌。中廣核（1816）開市報1.72元，升1.78%。中鋁國際（2068）無成交，報1.21元。中煤能源（1898）開市報6.58元，升0.46%。金風科技（2208）無成交，報8.56元。新東方（9901）開市報16.3元，升2.77%。中國平安（2318）開市報32.3元，跌2.27%。郵儲銀行（1658）見52周低3.75元，開市報3.75元，跌1.06%。上石化（0338）開市報1.12元，無升跌。國藥控股（1099）開市報15.6元，跌1.27%。中國外運（0598）開市報1.85元，跌0.54%。創維集團（0751）開市報2.72元，升1.49%。青啤（0168）開市報64.45元，升1.66%。藥明康德（2359）開市報59.15元，無升跌。中興通訊（0763）無成交，報14.3元。
融信（3301）7.18億美元優先票據本金利息到期未還，與債權人尋解決方案。無成交，報0.475元。
阿里健康（0241）發盈喜扭虧，罕見成全日升幅最大藍籌。開市報3.4元，升3.34%。
縱橫遊（8069）擬配股籌1630萬元。無成交，報0.17元。
滔搏（6110）中期純利倒退近兩成。無成交，報4.5元。
韓國富豪趙正鎬旗下Meritz申報持有復星旅文（1992）6.6%股權。無成交，報6.48元。
恒隆地產（0101）與LVMH落實在內地推動可持續發展計劃，覆蓋90家商店。開市報11.32元，跌0.18%。
嘉華國際（0173）獲9間銀行簽訂80億可持續發展貸款。開市報2.28元，升0.44%。
永達汽車（3669）上季新車銷量升9.3%，利潤倒退23%至4.87億人幣。無成交，報4.62元。
潤啤（0291）112億元，購白酒公司「貴州金沙窖酒」55.19%。開市報42.2元，跌4.42%。
歐舒丹（0973）上半財年銷售淨額按年升24.2%至9億歐元。開市報20元，跌0.25%。
萬洲國際（0288）首三季生物公允價值調整前純利升16%。見52周低4.25元，開市報4.25元，跌5.56%。
復星（0656）擬出售110億美元資產。無成交，報4.93元。
1隻股份創上市新低，包括國泰君安（2611）低見7.91元，開市報7.91元，跌1.62%。
15隻股份創52周低，其中十隻包括，希慎（0014）低見17.4元，開市報17.4元，跌0.46%；信和置業（0083）低見9.11元，開市報9.11元，跌1.09%；泓富（0808）低見1.71元，開市報1.71元，無升跌；長和（0001）低見40.1元，開市報40.1元，跌0.5%；萬洲（0288）低見4.25元，開市報4.25元，跌5.56%；中國燃氣（0384）低見7.72元，開市報7.72元，跌1.28%；郵儲銀行（1658）低見3.75元，開市報3.75元，跌1.06%；交行（3328）低見3.97元，開市報3.97元，跌1.49%；維達（3331）低見14.78元，開市報14.78元，跌1.99%。
異動股
上升異動股，包括，廣發証券（1776）開市報9.12元，升8.7%；蔚來集團（9866）開市報81.1元，升7.2%；和諧汽車（3836）開市報1.13元，升6.6%；裕承科金（0279）開市報0.123元，升6.03%；火幣科技（1611）開市報3.55元，升5.97%；時代鄰里（9928）開市報0.46元，升5.75%；金禧國際（0091）開市報0.117元，升5.41%；弘陽地產（1996）開市報0.49元，升5.38%；民生教育（1569）開市報0.495元，升5.32%；保誠（2378）開市報72.35元，升5.24%。
下跌異動股，包括，萬洲（0288）見52周低4.25元，開市報4.25元，跌5.56%；潤啤（0291）開市報42.2元，跌4.42%；固生堂（2273）開市報30.5元，跌4.39%；摩比發展（0947）開市報0.16元，跌3.61%；新濠國際發展（0200）見52周低3.9元，開市報3.9元，跌2.99%；阿里巴巴（9988）開市報61.8元，跌2.83%。
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