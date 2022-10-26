谷歌母公司Alphabet Inc.現跌逾6.7%，第三財季收入和每股純益弱於分析師預期，反映出面對電子廣告市場的減速，連谷歌這樣的搜索引擎巨頭也無法獨善其身。

Alphabet 第三季 不含流量獲取成本的收入572.7億美元，低過預期的581.8億美元。收入690.9億美元，低過預期的707.6億美元。谷歌廣告收入544.8億美元，低過預期的569.8億美元；其他收入69.0億美元，高過預期的68.4億美元；服務收入613.8億美元，低過預期的639.8億美元；雲收入68.7億美元，高過預期的66.1億美元；其他業務收入2.09億美元，高過預期的2.04億美元；每股純利1.06美元，低過預期的1.25美元。

微軟現跌逾6.6%，雖然旺盛的市場需求推動該公司收入增速高於預期，但在強勢美元的拖累下，收入增幅為五年來最低。

微軟第一季度收入501.2億美元，按年增11%，高過預期的495.6億美元。生產力和商業流程業務收入164.7億美元，預期為161.1億美元；智能雲端業務收入203.3億美元，預期為203.1億美元；其它個人計算業務收入133.3億美元，預期為130.8億美元；每股純利2.35美元，上年同期2.71美元，預期為2.29美元；經營利潤215.2億美元，預期為212.9億美元。

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