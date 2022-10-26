港元現報7.8496元升值4點子，今晨曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多6點子，報7.8494元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.02點子至1.86774%；1星期HIBOR升1.68點子至2.30345%；2星期HIBOR升4.48點子至2.63357%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.97點子至4.41476%；6個月期HIBOR升4.13點子至4.76351%；12個月期HIBOR升3.47點子至5.18304%。

美元指數現報111.019升值0.069點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報3.57643%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4958%，連續9日收窄，利差是2022年9月23日後最高，當日差距為-0.4708%

對上一次連續9日收窄，是2022年8月16日，當日利差報-0.5025%。

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