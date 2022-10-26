濠賭股回升，新濠國際發展（0200）曾見52周低3.9元，現報4.29元，升6.72%；美高梅中國（2282）現報3.3元，升3.13%；澳博（0880）現報2.52元，升4.56%；永利澳門（1128）現報3.4元，升7.26%；銀河娛樂（0027）現報38.6元，升4.89%；金沙中國（1928）現報14.24元，升3.79%。

指引建議，工作人員及參團人士須申報10天外遊史，與新冠個案有接觸等風險人士應暫緩接待，團員及組團旅行社等人員的手機或微信號等聯絡方式需保存至少 14天，每天為團員測溫；除了進食等必要情況外，行程期間應盡量全程戴口罩，搭車及共餐等活動的人員組合及座位要盡量固定並作記錄，非同行者保持 1 米社交距離。倘行程中有自由活動時間，亦應要求團員自行記錄出入時間等詳細行程。

指引亦列明，一旦發現團員為紅黃碼或出現發燒、腹瀉等新冠疑似症狀，應即時暫停有關人士繼續行程及前往就醫，導遊亦應即時向所屬旅行社匯報；若有較多人不適，應通知旅遊局及衛生局疾控中心。指引亦要求旅行社組織者提醒團員，離團後若被認為屬新冠個案及密接者，應及時通知澳門地接社。

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