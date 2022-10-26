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內地維穩 恒指見近兩周最大升幅 半日升329點

內地一行兩會和外匯局齊發聲，表示維護股市、債市和樓市健康發展，且支持香港國際金融中心持續繁榮發展。恒指今早低開69點後，曾跌最多124點，其後止跌回升，高位升418點，或2.76%，是10月14日後最大升幅。半日高低波幅543點。

恒指半日升329點或2.17%，報15495點，大市成交金額744億元；國指升98點或1.9%，報5278點。恒生科技指數收報2999點，升3.99%。

藍籌股成交金額354.62億元，佔大市成交47.66%；科指成份股成交金額210.19億元，佔大市成交28.25%；國指成份股成交金額285.31億元，佔大市成交38.34%。

騰訊（0700）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。工行（1398）、潤地（1109）、中海外（0688）拖累大市。

藍籌58隻升，13隻下跌，2隻無升跌。阿里健康（0241）升9.42%，收報3.6元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌7.56%，收報4.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報86.65元，升14.54%；跌幅最大的是網易（9999）收報90.65元，跌0.93%。

恒指續低於10天線(16134.83點)。科指續低於10天線(3100.62點)。

北水南下合計淨流入40.47億元，較上日減少38.04%，連續第15日流入，累計流入643.92億元，對上一次連續15日淨流入是6月29日。南水北上合計淨流入60.55億元人民幣，較上日增加112.84%，連續第2日流入，累計流入89億元。

ASMPT（0522）第三季少賺38%，勝預期。收報45.5元，升3.88%。

多間公司公布業績，績前表現如下，北京汽車（1958）收報1.8元，升3.45%。重慶銀行（1963）收報3.66元，升0.55%。百威（1876）收報17.08元，升3.77%。中廣核（1816）收報1.74元，升2.96%。中鋁國際（2068）收報1.25元，升3.31%。中煤能源（1898）收報6.32元，跌3.51%。金風科技（2208）收報8.74元，升2.1%。新東方（9901）收報17.26元，升8.83%。中國平安（2318）收報33.75元，升2.12%。郵儲銀行（1658）見52周低3.71元，收報3.84元，升1.32%。上石化（0338）收報1.13元，升0.89%。國藥控股（1099）收報15.9元，升0.63%。中國外運（0598）收報1.86元，無升跌。創維集團（0751）收報2.84元，升5.97%。青啤（0168）收報64.15元，升1.18%。藥明康德（2359）收報63.2元，升6.85%。中興通訊（0763）收報14.68元，升2.66%。

融信（3301）7.18億美元優先票據本金利息到期未還，與債權人尋解決方案。平上市低位0.47元，收報0.48元，升1.05%。

阿里健康（0241）發盈喜扭虧，罕見成全日升幅最大藍籌。收報3.6元，升9.42%。

縱橫遊（8069）擬配股籌1630萬元。收報0.156元，跌8.24%。

滔搏（6110）中期純利倒退近兩成。創上市新低，見4.25元，收報4.54元，升0.89%。

韓國富豪趙正鎬旗下Meritz申報持有復星旅文（1992）6.6%股權。收報6.85元，升5.71%。

恒隆地產（0101）與LVMH落實在內地推動可持續發展計劃，覆蓋90家商店。收報11.2元，跌1.23%。

嘉華國際（0173）獲9間銀行簽訂80億可持續發展貸款。收報2.27元，無升跌。

永達汽車（3669）上季新車銷量升9.3%，利潤倒退23%至4.87億人幣。見52周低4.01元，收報4.16元，跌9.96%。

潤啤（0291）112億元，購白酒公司「貴州金沙窖酒」55.19%。收報42.2元，跌4.42%。

歐舒丹（0973）上半財年銷售淨額按年升24.2%至9億歐元。收報21.05元，升4.99%。

萬洲國際（0288）首三季生物公允價值調整前純利升16%。見52周低4.13元，收報4.16元，跌7.56%。

復星（0656）擬出售110億美元資產。收報4.97元，升0.81%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創52周高，見37.8元，收報36.65元，升7.32%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見2.01元，收報2.05元，無升跌；滔搏（6110）低見4.25元，收報4.54元，升0.89%；禹洲（1628）低見0.214元，收報0.221元，升1.38%；華泰證券（6886）低見8.21元，收報8.46元，升0.71%；國泰君安（2611）低見7.91元，收報8.13元，升1.12%；睿見教育（6068）低見0.093元，收報0.105元，無升跌；兆科眼科（6622）低見2.05元，收報2.12元，升0.47%；貝康醫療（2170）低見2.62元，收報2.71元，跌2.52%；稻香（0573）低見0.71元，收報0.77元，升1.32%；好孩子（1086）低見0.48元，收報0.51元，跌1.92%。

49隻股份創52周低，其中十隻包括，中信証券（6030）低見11.94元，收報12.32元，升1.82%；新濠國際發展（0200）低見3.9元，收報4.23元，升5.22%；中國燃氣（0384）低見7.72元，收報7.97元，升1.92%；亞信科技（1675）低見9.14元，收報9.5元，升0.21%；高陽科技（0818）低見0.76元，收報0.8元，升2.56%；首都信息（1075）低見0.242元，收報0.255元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.385元，收報0.385元，跌8.33%；萬華媒體（0426）低見0.091元，收報0.106元，跌1.85%；星島（1105）低見0.3元，收報0.315元，無升跌；希慎（0014）低見17.22元，收報17.84元，升2.06%。

異動股

上升異動股，包括，潤邁德醫療（2297）收報3.1元，升43.52%；太和控股（0718）收報0.071元，升29.09%；微盟（2013）收報3.17元，升24.31%；現代傳播（0072）收報0.37元，升23.33%；康希諾生物（6185）收報64.1元，升20.6%；意馬國際（0585）收報0.375元，升17.19%；昭衍新藥（6127）收報29.5元，升16.83%；銀杏教育（1851）收報0.68元，升15.25%；雲智匯科技（1037）收報0.26元，升15.04%；中建富通（0138）收報0.184元，升15%。

下跌異動股，包括，大唐集團（2117）收報1.21元，跌13.57%；永達汽車（3669）見52周低4.01元，收報4.16元，跌9.96%；威華達（0622）收報0.255元，跌8.93%；富臨（1443）收報0.139元，跌8.55%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.385元，收報0.385元，跌8.33%；縱橫遊（8069）收報0.156元，跌8.24%；蠟筆小新食品（1262）收報0.335元，跌8.22%；英皇娛樂（0296）收報0.45元，跌8.16%；毛記葵涌（1716）收報0.48元，跌7.69%。

 

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