內地一行兩會和外匯局齊發聲，表示維護股市、債市和樓市健康發展，且支持香港國際金融中心持續繁榮發展。恒指今早低開69點後，曾跌最多124點，其後止跌回升，高位升418點，或2.76%，是10月14日後最大升幅。半日高低波幅543點。