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渣打第三季多賺32% 勝預期 內房撥備增至1.5億

渣打（2888）公布，第三季經調整除稅前溢利升32%至14.16億美元，好過預期的11.3億美元。經調整經營收入43.2億美元，亦好過預期的39.8億美元，淨利息收入按固定匯率正常化基準計算上升24%。

第三季除稅前利潤13.9億美元，預期10.9億美元；調整營業支出26.6億美元，預期26.7億美元；經調整信貸減值淨2.27億美元；普通股一級資本充足率13.7％，預期13.6％；調整後有形股本回報率10.1％。

期內收入上升15%至43億元，按固定匯率正常化基準計算則上升22%；當中，淨利息收入按固定匯率正常化基準計算上升24%；金融市場業務的表現創第三季度新高，按固定匯率正常化基準計算上升21%；財富管理業務按固定匯率基準計算下降15%，最大市場香港按固定匯率基準計算亦下降15%；淨息差因利率上升而按季上升8個基點至1.43%，產品組合變動及對沖部分抵銷了利率上升的影響。

信貸減值支出2.27億元，按年上升1.2億元；按季上升1.6億元。當中包括內地商業房地產風險敞口的1.3億元，以及巴基斯坦和加納主權評級被下調所產生的9,600萬元。現時的管理層額外撥加總額為2.04億元；與新型冠狀病毒相關的額外撥加減少3,900萬元至5,100萬元，以及與中國商業房地產相關的額外撥加增加2,700萬元至1.53億元。期內，高風險資產按季減少20億元，主要由於早期預警賬戶減少。年初至今的年化貸款損失率為18個基點。

預期2022年全年收入將增長約13%（撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算），與年初至今的增長一致。預期全年的平均淨息差約為140個基點、預期支出將約為106億元（不包括英國銀行徵費）、預期信貸減值將略高於年初至今的18個基點年化貸款損失率。計劃在13至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營。

預期，2023年的淨息差平均數將繼續擴闊至約165個基點，加上業務繼續保持強勁的增長勢頭及正收入與。成本增長差，意味著保持良好進度於2024年（甚或更早）實現10%的有形股東權益回報目標。

 

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