單計本月初至上周日，GUM強積金綜合指數下跌1.6%，人均蝕3007元。至於較長期表現，王玉麟表示逾300隻強積金當中，過去10年有85%錄得正回報。他認為目前中港股市估值較低，適合中長期配置，而美股暫時利率政策變動較多，對美股基金看法中性。

今年股債雙殺，今年初至10月23日，股票基金指數跌28.6%最多，被視為低風險的固定收益基金指數跌-6.1%，混合資產基金指數跌23.7%。以基金種類計算，股票基金以大中華股票基金跌幅最多，下跌37.5%，港人資產較多的香港股票基金和港股指數追蹤基金分別下跌32.5%和28.6%，北美股票基金則跌25.6%。

王玉麟指出，即使投資同一市場，不同基金的回報會有所差異，例如歐股基金整體跌30.2%，但最佳和最差基金回報分別跌20%和38.5%，相差18.5%，呼籲投資者在選擇強積金計劃時應注意。另外，今年股票基金短期波幅較大，投資者因市况短期轉換基金，或會得不償失。

基金公會早前建議擴大強積金可投資資產類別，王玉麟表示贊成，外地成熟退休金市場，如澳洲容許投資於基建、私募基金、高收益債券，認為香港可以與其他地方看齊，同時應給時間進行投資者教育，讓他們明白產品，他認為香港人要認識這些投資並不困難。