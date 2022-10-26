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GUM：今年強積金人均暫蝕5.9萬 籲成員無需因跌市轉保守

強積金諮詢機構GUM公布，自今年初至10月23日（上周日），GUM強積金綜合指數下跌22.7%，強積金人均虧損5.9萬元。GUM執行董事王玉麟，今年強積金表現為強積金2000年設立以來第二差表現，僅次於2008年金融海嘯跌31.1%，不過過去歷史反映，當年急跌後翌年會有較快速的反彈，因此距離退休仍有超過5年投資年期的強積金成員無需因市場大跌而轉向保守基金，仍可維持高風險資產配置。

單計本月初至上周日，GUM強積金綜合指數下跌1.6%，人均蝕3007元。至於較長期表現，王玉麟表示逾300隻強積金當中，過去10年有85%錄得正回報。他認為目前中港股市估值較低，適合中長期配置，而美股暫時利率政策變動較多，對美股基金看法中性。

今年股債雙殺，今年初至10月23日，股票基金指數跌28.6%最多，被視為低風險的固定收益基金指數跌-6.1%，混合資產基金指數跌23.7%。以基金種類計算，股票基金以大中華股票基金跌幅最多，下跌37.5%，港人資產較多的香港股票基金和港股指數追蹤基金分別下跌32.5%和28.6%，北美股票基金則跌25.6%。

王玉麟指出，即使投資同一市場，不同基金的回報會有所差異，例如歐股基金整體跌30.2%，但最佳和最差基金回報分別跌20%和38.5%，相差18.5%，呼籲投資者在選擇強積金計劃時應注意。另外，今年股票基金短期波幅較大，投資者因市况短期轉換基金，或會得不償失。

基金公會早前建議擴大強積金可投資資產類別，王玉麟表示贊成，外地成熟退休金市場，如澳洲容許投資於基建、私募基金、高收益債券，認為香港可以與其他地方看齊，同時應給時間進行投資者教育，讓他們明白產品，他認為香港人要認識這些投資並不困難。