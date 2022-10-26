安盛指，該車載儀器設置高靈敏度雙鏡頭，能夠以3D鏡頭實時監測路面情況，精準定位所有障礙物，並就前車距離、切線等較高風險的注意事項，向的士司機發出實時提示，避免意外發生。系統亦會收集準確的行車數據，再以大數據分析，得出每名司機的獨立駕駛評分及表現總結，並提供交通黑點報告，以及就個別司機的駕駛表現的技術改進方案，以提升的士車隊的整體駕駛表現。

安盛與忠誠車行將會定期檢視及分析所收集的數據，評估的士車隊的駕駛安全。安盛會參考的士綜合行車數據、過去核保及理賠紀錄來釐定其汽車保險的保費，，公平對待駕駛表現良好的司機，務求利用科技支持及推動的士業界提升駕駛安全。

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