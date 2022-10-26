外賣平台戶戶送（deliveroo）今天公布2022年第三季「餐廳信心指數」的調查結果，發現本地餐廳對整體業績的滿意度輕微下降，由第二季的6.4/10輕微下降至第三季的5.4/10。不過，有37%受訪餐廳對第四季經濟環境持正面態度，高於上一季的36%。此外，41%受訪餐廳預計「0+3」入境檢疫安排將提高第四季的收入，26%則認為收入會維持不變。