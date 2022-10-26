外賣平台戶戶送（deliveroo）今天公布2022年第三季「餐廳信心指數」的調查結果，發現本地餐廳對整體業績的滿意度輕微下降，由第二季的6.4/10輕微下降至第三季的5.4/10。不過，有37%受訪餐廳對第四季經濟環境持正面態度，高於上一季的36%。此外，41%受訪餐廳預計「0+3」入境檢疫安排將提高第四季的收入，26%則認為收入會維持不變。
戶戶送又指出，85%受訪餐廳並不計劃於第四季裁員，而78%則表示不會關閉任何分店。此外，15%餐廳更打算於第四季開設新分店。另外，近一半（48%）受訪餐廳於第三季作出加薪，其中46%升幅介乎2%至5%，而其餘大部分（39%）升幅介乎5%至10%。
戶戶送香港區總經理許志賢表示，隨著香港疫情逐步穩定並踏上復蘇之路，平台對本地餐飲業充滿信心，並致力於滿足市民對外送服務日益增長的需求。
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