彭博社報道，綜合多名交易員，下午美元加速下跌後境內人民幣市場美元賣盤大量增加，其中包括銀行自營的美元多頭止蝕需求，同時也看到中資國有大行的美元賣盤。

法國巴黎銀行大中華區外匯和利率策略主管王菊表示「今日中間價調強之後，市場不再將周二中間價調弱視為貶值信號，而是有意收窄即期價格和中間價之間的點差」。

根據交易員，曾看到至少一家中資做市商銀行在7.30元附近提供美元賣盤報價，滿足市場購匯需求，對人民幣匯率形成支撐。

王菊指出，央行公開市場操作連續淨投放資金也釋放支撐股市的信號，預計將有更多經濟支撐政策來穩定市場情緒。

在岸價早段曾貶值最多0.43%，未有貶穿上日低位，午後急升值最多1.41%，是2020年10月9日後最大升值幅度，升值至7.1662元，是10月14日7.1606元後最強，一舉升穿10天線(7.2135)、20天線(7.1798)。

離岸價方面，早段亦曾貶值最多0.37%，貶值至7.3412元，同樣未貶穿昨日低位，午後升幅擴大，曾升值最多1.8%，創上市以來最大幅度，升值至7.1822元，是10月14日7.1592元後最強。同樣一舉升穿10天線(7.2417)、20天線(7.1795)。

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