moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

國有大行沽美元 人民幣勁升 離岸價升幅破紀錄

隨著美匯指數下跌，人民幣午後亦轉升值，內地股市收市後升值幅度持續加劇，在岸、離岸升穿10天、20天線之餘，離岸價升值1.8%，更創有紀錄以來最大升值幅度。

彭博社報道，綜合多名交易員，下午美元加速下跌後境內人民幣市場美元賣盤大量增加，其中包括銀行自營的美元多頭止蝕需求，同時也看到中資國有大行的美元賣盤。

法國巴黎銀行大中華區外匯和利率策略主管王菊表示「今日中間價調強之後，市場不再將周二中間價調弱視為貶值信號，而是有意收窄即期價格和中間價之間的點差」。

根據交易員，曾看到至少一家中資做市商銀行在7.30元附近提供美元賣盤報價，滿足市場購匯需求，對人民幣匯率形成支撐。

王菊指出，央行公開市場操作連續淨投放資金也釋放支撐股市的信號，預計將有更多經濟支撐政策來穩定市場情緒。

在岸價早段曾貶值最多0.43%，未有貶穿上日低位，午後急升值最多1.41%，是2020年10月9日後最大升值幅度，升值至7.1662元，是10月14日7.1606元後最強，一舉升穿10天線(7.2135)、20天線(7.1798)。

離岸價方面，早段亦曾貶值最多0.37%，貶值至7.3412元，同樣未貶穿昨日低位，午後升幅擴大，曾升值最多1.8%，創上市以來最大幅度，升值至7.1822元，是10月14日7.1592元後最強。同樣一舉升穿10天線(7.2417)、20天線(7.1795)。

 

其他報道

微軟相關人士：未來遊戲業務將要投資亞洲市場

港鐵子公司MTR Lab委任陳定邦為董事總經理

戶戶送：48%受訪餐廳上季加薪 當中四成最多薪加一成

維他奶發盈喜 料中期多賺逾3倍

安盛與忠誠合作於的士設駕駛分析裝置 參考數據設的士保費

積金評級：年內打工仔人均蝕6.2萬 2008年以來最差

恒指收市升152點 美匯跌穿50天線下試支持 人民幣見一周最強

支援使用WhatsApp平台WATI完成B輪融資 2年籌得近2.8億元

ECA調查：港打工仔今年實際加薪1.6% 料明年增長持平