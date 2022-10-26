郵儲行（1658）公布，截至今年9月底止，營業收入2,571.93億元（人民幣，下同），按年升7.82%；淨利潤739.35億元，增長14.05%；股東應佔利潤738.49億，按年升14.5%。年化平均總資產回報率和年化加權平均淨資產收益率分別為0.76%和13.90%，較去年同期分別提高0.02個和0.22個百分點。
期內利息淨收入2,054.41億元，按年增加2.27%，主要是資產負債規模的增長，以及該行調整資產負債結構帶動。淨利息收益率2.23%，淨利差2.21%。
手續費及佣金淨收入則錄236.39億元，按年增長40.3%，郵儲行稱主要是積極踐行中收跨越戰略，加強中間業務能力建設，推進財富管理轉型升級，代理保險、信用卡、理財、投行和交易銀行等業務收入實現較快增長。
期內營業支出1,431.42億元，按年增11.04%。信用減值損失314.58億元，按年減少15.59%，其中，客戶貸款減值損失332.16億元，增加44.07%。
單計第三季，營業收入835億元，按年升3.46%，淨利潤267.65億元，增長14.05%，股東應佔利潤267.35億元，升13.8%。
郵儲行今日收報3.79港元，無升跌，全日成交2.79億港元。
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