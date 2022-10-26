Oracle高級副總裁及亞洲區董事總經理李翰璋指出，雖然公司的起步時間較其他雲服務商為慢，不過同時提供基礎建設及應用產品，以及服務價格較其他服務商便宜20%至25%或更多，而且是全球統一定價，有信心可以成為重要關鍵服務商，現時已有超過40萬名客戶。

至於香港的發展，Oracle副總裁暨香港及台灣區董事總經理盧偉權表示，近年各行各業已積極發展數碼轉型，包括金融及零售業，同時市場更關注ESG發展，令物管公司亦應用更多科技。

盧偉權又指，雲端服務對中小企而言最有幫助，可通過科技幫助中小企發展業務，旗下客戶亦包括慈善機構等，不止限於大機構。李翰璋補充，相比起大機構以混合雲（Hybrid Cloud）形式運作，待雲服務商推出新應用產品才會使用公共雲，中小企一直使用公共雲，可以更好運用資源。

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