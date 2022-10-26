首9個月計，集團一共出售1042萬台智能電視系統，按年上升4.9%，中國市場按年下跌7.8%至399.5萬台；海外市場就按年升14.7%至642.5萬台。

集團指出，期內持續受疫情影響，令內地市場的智能電視系統產品營業額按年下跌21.8%至69.8億元。為應對疫情影響及市場競爭，集團將繼續調整銷售策略，將重心轉移至OLED等高端電視產品，調整銷售單價，以提高市佔率。

此外，海外市場的智能電視系統產品營業額按年下跌15.7%至61.37億元。集團指出，面對海運價格大升、貨物運輸嚴重受阻等不利因素影響，已採取相對平穩謹慎的銷售策略，改善各國的客戶及渠道，積極擴展電商業務，成功降低疫情對線下業務的負面影響。

集團今日收市報2.82元，升5.2%。

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